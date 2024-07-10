Израиль атаковал позиции Сирии в районе Голанских высот

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по позициям сирийских военных в районе Голанских высот в связи с нарушением договора о разъединении. Об этом ЦАХАЛ сообщила 10 июля на странице в Telegram-канале.

«Танки и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удар по военной инфраструктуре, которая использовалась сирийскими военными, что нарушило Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией (1974) в буферной зоне», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что ответственность за удары лежит на сирийской стороне и израильские военнослужащие не позволят «нарушить суверенитет» своей страны.

Ранее, 30 июня, израильская армия сообщила, что 18 военнослужащих ЦАХАЛ пострадали в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Голанских высотах. Уточнялось, что военные нанесли, помимо прочего, удары по пусковой установке в районе Айта аш-Шаб, из которой и был выпущен снаряд в сторону Северного Израиля.

До этого, 28 июня, миссия Ирана при ООН заявила, что полномасштабная военная операция Израиля в Ливане будет означать начало «войны на уничтожение». Там также подчеркнули, что возможны любые варианты, включая полное задействование фронтов сопротивления.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.