Стали известны последние слова пилота SSJ-100 диспетчеру перед крушением под Коломной

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 13 июля сообщил, что вся полетная информация с рухнувшего под Коломной самолета Sukhoi Superjet 100 успешно скопирована и подготовлена для расшифровки и последующего анализа. В распоряжении «Известий» появилась расшифровка последних переговоров диспетчера с пилотом самолета, который перед тем, как перестать выходить на связь, говорит о намерении набирать высоту.

Согласно расшифрованным данным, экипаж самолета связался с диспетчером через три минуты после вылета с аэродрома Третьяково в Луховицах, еще через две минуты пилот перестал выходить на связь, не сообщив при этом о нештатной ситуации, неисправности или бедствии.



В 14:57 мск экипаж самолета докладывает диспетчеру о наборе высоты — «10 тыс. футов, давление QNH1019» . Диспетчер управления воздушным движением уточняет, готов ли Sukhoi Superjet 100 сразу следовать на Внуково и спрашивает, какая необходима высота. Пилот говорит о готовности лететь во Внуково и утверждает, что выше 10 тыс. набирать необходимости нет. На это диспетчер рекомендует «на текущем курсе до команды 10 тыс. футов набирать и сохранять».

«На текущем курсе набираю и сохраняю», — отвечает пилот самолета.

На следующей минуте переговоров — в 14:58, на сигналы диспетчера экипаж уже не реагирует. Диспетчер выходит на связь с другими бортами с просьбой связаться с экипажем Sukhoi Superjet 100.

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