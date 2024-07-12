Свидетели крушения SSJ-100 рассказали о первых минутах случившегося

Свидетели крушения самолета Sukhoi Superjet 100, упавшего под Коломной в Московской области, рассказали «Известиям» в пятницу, 12 июля, что поначалу приняли упавший в лес объект за беспилотник.

Мальчик Женя рассказал, что гулял во дворе у бассейна со своей сестрой, когда увидел, как по направлению к лесу летит самолет. Летательный аппарат начал крениться и обрушился где-то за деревьями, после чего раздался взрыв, а над лесом поднялся дым.

«Мы сразу позвонили в 112, сказали, самолет в лес упал. Мы сперва думали, что это беспилотник, не ожидали такого», — сообщила мама Жени Татьяна.

Очевидица Елена добавила, что потом они услышали повторный хлопок и поняли, что «произошло что-то серьезное».

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло ранее в этот день в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находились три члена экипажа. Предварительно, они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.

Расследованием инцидента займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации. По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По предварительным данным следствия, борт вылетел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

На месте падения самолета были найдены оба черных ящика. Сообщалось также, что в качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей.