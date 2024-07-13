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СМИ сообщили о работе создателя ChatGPT над сверхсекретным проектом

Reuters: OpenAI работает над ИИ, способным размышлять как человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, занимается разработкой искусственного интеллекта (ИИ) под названием Strawberry, который будет способен размышлять как человек. Об этом 13 июля сообщило агентство Reuters.

«В документе описывается проект, в котором используются модели Strawberry с целью позволить искусственному интеллекту компании не только генерировать ответы на запросы, но и заранее планировать [ответы], чтобы автономно <...> перемещаться по интернету и выполнять то, что OpenAI называет «глубоким поиском», — говорится в публикации.

При этом сам план находится на этапе разработки, а дата создания проекта неизвестна. По словам источника агентства, работа над ним является секретной даже внутри компании.

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В середине апреля агентство сообщило, что глава OpenAI Сэм Альтман ведет переговоры с инвесторами для технологического проекта, который позволит «изменить мировую полупроводниковую промышленность» и расширить возможности использования ИИ. Проект оценивается в $7 трлн.

Ранее, 1 апреля, на семинаре «Великие дебаты об ИИ» американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести человечество к гибели с вероятностью 10–20%. В марте он поделился мнением, что в 2025 году ИИ станет умнее любого человека на Земле, а к 2029 году эта технология может превзойти по интеллекту всё человечество.

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