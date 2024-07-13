СМИ сообщили о работе создателя ChatGPT над сверхсекретным проектом

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, занимается разработкой искусственного интеллекта (ИИ) под названием Strawberry, который будет способен размышлять как человек. Об этом 13 июля сообщило агентство Reuters.

«В документе описывается проект, в котором используются модели Strawberry с целью позволить искусственному интеллекту компании не только генерировать ответы на запросы, но и заранее планировать [ответы], чтобы автономно <...> перемещаться по интернету и выполнять то, что OpenAI называет «глубоким поиском», — говорится в публикации.

При этом сам план находится на этапе разработки, а дата создания проекта неизвестна. По словам источника агентства, работа над ним является секретной даже внутри компании.

В середине апреля агентство сообщило, что глава OpenAI Сэм Альтман ведет переговоры с инвесторами для технологического проекта, который позволит «изменить мировую полупроводниковую промышленность» и расширить возможности использования ИИ. Проект оценивается в $7 трлн.

Ранее, 1 апреля, на семинаре «Великие дебаты об ИИ» американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести человечество к гибели с вероятностью 10–20%. В марте он поделился мнением, что в 2025 году ИИ станет умнее любого человека на Земле, а к 2029 году эта технология может превзойти по интеллекту всё человечество.