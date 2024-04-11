Bloomberg узнало о переговорах OpenAI с рядом стран по развитию ИИ

Глава OpenAI Сэм Альтман ведет переговоры с инвесторами для технологического проекта, который позволит «изменить мировую полупроводниковую промышленность» и расширить возможности использования искусственного интеллекта (ИИ), проект оценивается в $7 трлн. Об этом 11 апреля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале агентства сообщается, что на этой неделе Альтман встретился в частном порядке с инвесторами и правительственными чиновниками в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), чтобы обсудить, как частный сектор может сотрудничать со странами для поддержки дорогостоящей крупномасштабной инфраструктуры.

На переговорах Альтман предлагает идею партнерства между OpenAI, инвесторами, производителями процессоров и поставщиками электроэнергии, которые бы вместе финансировали строительство заводов для чипов. Ими затем будут управлять существующие производители процессоров, а OpenAI станет крупным заказчиком.

По словам источников, Альтман также разговаривал с официальными лицами ряда западных стран и проведет встречи в Вашингтоне позднее на этой неделе.

Также уточняется, что нынешние обсуждения выходят за рамки простого производства чипов и включают в себя другие ресурсы, такие как энергетика и вопросы мощностей центров обработки данных. Так компания рассматривает потребность в огромном количестве энергии для питания систем искусственного интеллекта как одну из самых больших инфраструктурных проблем.

Ранее, 1 апреля, на семинаре «Великие дебаты об ИИ» американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести человечество к гибели с вероятностью 10–20%. Ранее, 13 марта, Маск отметил, что в 2025 году ИИ станет умнее любого человека на Земле, а к 2029 году эта технология может превзойти по интеллекту всё человечество.

26 апреля агентство Bloomberg сообщило, что американская корпорация Apple не планирует выпускать фирменный чат-бот с генеративным искусственным интеллектом для iPhone вместе с операционной системой iOS 18. Компания вместо этого намерена использовать чужие технологии. Сообщалось, что в корпорации изучают возможность лицензирования других сервисов, таких как Google Gemini и ChatGPT от OpenAI.