Помощник по подписке: крупные компании начали попытки монетизировать ИИ

Технологические компании активно интегрируют искусственный интеллект (ИИ) в свои сервисы, в частности в виртуальных помощников. Так, Google уже внедрил генеративную модель в своего ассистента, Apple готовится представить обновленный ассистент Siri, оснащенный ИИ, этим летом. Не отстают и российские разработчики. «Яндекс» представил «Алису» нового поколения на основе нейросети YandexGPT.

При этом компании начали предлагать платные подписки на продвинутые версии помощников. О том, почему начали появляться такие опции и как это отразится на пользователях, читайте в материале «Известий».

Больше интеллекта за деньги

Платные опции дают доступ к более мощному ИИ. Например, в феврале Google запустил платный тариф Gemini Advanced. После подключения этого тарифа ассистент сможет обращаться к модели Gemini Ultra 1.0 — самой продвинутой нейротехнологии, разработанной в компании. Похожее решение у «Яндекса». В рамках недавнего обновления «Алисы» Яндекс предложил опцию «Про» для тех, кто хочет иметь ассистента, работающего на самой производительной генеративной модели из семейства YandexGPT — сейчас это YandexGPT 3 Pro. Amazon собирается вводить платную подписку на продвинутого голосового помощника. Согласно утечкам, Alexa Plus будет иметь функции на основе «более интерактивной и персонализированной» технологии искусственного интеллекта.

Высокие затраты

Причина появления платных опций проста: по словам разработчиков, генеративные модели очень дороги. Например, Сэм Альтман, глава OpenAI, заявил, что создание языковой модели GPT-4 (работает, например, в ассистенте Copilot) обошлось более чем в 100 млн долларов. Бывший руководитель Amazon по оборудованию и устройствам Дэйв Лимп предсказывал, что, учитывая высокую стоимость эксплуатации ИИ, за более продвинутую версию Alexa придется взимать плату. Директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк отметил, что в пересчете на одного пользователя стоимость ответа «Алисы» на основе YandexGPT примерно в семь раз выше, чем на основе предыдущих технологий.

Эволюционируя с помощью ИИ, ассистенты остаются бесплатными, но эксперты прогнозируют, что их монетизация пойдет по пути платных дополнений.

Тренд на подписку

Опция «Алиса Про» стоит 100 рублей в месяц, причем первые полгода после оформления подпиской можно пользоваться бесплатно. СhatGPT от OpenAI был полностью бесплатным только в первый период своего существования, а уже в прошлом году OpenAI добавила платные тарифы для ChatGPT 4. Microsoft и Google пошли по аналогичному пути, выпустив платные версии своих сервисов CoPilot Pro и Gemini. В среднем подписки Open AI и Google обходятся в $20 в месяц.

— Зарубежные игроки активнее внедряют платные опции, так как модель подписки давно развивается на международном рынке. В России подписная модель всё еще считается довольно молодой, к виртуальным ассистентам только начали привыкать, поэтому в нашей стране платные тарифы будут стоить дешевле, чем на Западе, — отмечает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

По данным РОМИР, опыт использования сервисов на основе ИИ имеют 40% жителей крупных городов России, треть из них согласны платить за нейросети. Большинство таких пользователей считают разумной плату до 300 рублей ежемесячно.