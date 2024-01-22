Эксперт прокомментировал планы Amazon и Samsung сделать платными технологии ИИ

Развитие и поддержка больших языковых моделей требуют от компаний-разработчиков больших инвестиций, заявил гендиректор Института исследований интернета и директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян. Он прокомментировал недавние сообщения о том, что Amazon и Samsung планируют сделать платными технологии ИИ.

«Неудивительно, что крупнейшие технологические гиганты вроде Amazon и Samsung ищут новые пути монетизации для голосовых помощников и других инструментов, использующих ИИ. Так же поступает и Google со своими премиальными сервисами. Тот же ChatGPT работает по подписке, что позволяет Open AI в какой-то степени компенсировать затраты», — отметил эксперт.

По его оценке, пока найдут какие-то прорывные решения для снижения стоимости работы больших языковых моделей, в первую очередь в части необходимых вычислительных мощностей, модель подписки для таких продуктов будет превалирующей.

Ранее издание Business Insider со ссылкой на источники сообщило, что Amazon занимается улучшением своего голосового помощника Alexa, работающего на базе ИИ, и планирует запустить в этом году платную подписку. Новый тариф должен предложить пользователям более интерактивное и персонализированное решение. Основной упор в новой версии модели сделаны на языковые навыки Alexa, а также на ее способность выполнять несколько запросов одновременно.

Однако, по информации издания, пока технология имеет ряд недостатков, которые стали очевидными во время тестирования модели с участием 15 тыс. пользователей. Выяснилось, что качество ответов новой Alexa пока не оправдывает ожиданий: ассистент дает неточные и слишком длинные ответы.

В прошлом году бывший руководитель Amazon по оборудованию и устройствам Дэйв Лимп предупредил, что в какой-то момент компании придется начать взимать плату за более продвинутую версию Alexa, учитывая высокую стоимость эксплуатации моделей ИИ.

ИИ-функции Galaxy AI, которые доступны на серии смартфонов Samsung Galaxy S24, также будут бесплатными не всегда — с 2026 года они останутся доступны лишь в рамках подписки, пишет 9to5Google.