Реклама
Прямой эфир
Политика
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
Политика
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Общество
Песков заявил об оказании необходимой помощи пострадавшим при ударе по Донецку
Мир
Немецкий политолог назвал правительство Зеленского марионеточным
Армия
Российская система ПВО сбила украинский самолет Су-25 в Харьковской области
Мир
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН
Экономика
Сбер тестирует новый алгоритм взаимодействия с потенциальными жертвами мошенников
Мир
WSJ сообщила о разработке ЕС нового плана помощи Украине на сумму более €20 млрд
Мир
ЕС намерен добиться последствий для Израиля за отказ от мирного плана по Газе
Общество
В Донецке приспустили флаги в день траура после обстрела рынка
Общество
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Общество
Москвичей ожидает сильная гололедица к концу недели
Общество
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за прохождения циклона
Спорт
Вратаря «Торонто» Самсонова признали первой звездой матча НХЛ
Происшествия
ФСБ и МВД выявили и пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево в ДНР

Эксперт прокомментировал планы Amazon и Samsung сделать платными технологии ИИ

0
Фото: Global Look Press/AFLO/Rodrigo Reyes Marin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Развитие и поддержка больших языковых моделей требуют от компаний-разработчиков больших инвестиций, заявил гендиректор Института исследований интернета и директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян. Он прокомментировал недавние сообщения о том, что Amazon и Samsung планируют сделать платными технологии ИИ.

«Неудивительно, что крупнейшие технологические гиганты вроде Amazon и Samsung ищут новые пути монетизации для голосовых помощников и других инструментов, использующих ИИ. Так же поступает и Google со своими премиальными сервисами. Тот же ChatGPT работает по подписке, что позволяет Open AI в какой-то степени компенсировать затраты», — отметил эксперт.

По его оценке, пока найдут какие-то прорывные решения для снижения стоимости работы больших языковых моделей, в первую очередь в части необходимых вычислительных мощностей, модель подписки для таких продуктов будет превалирующей.

Ранее издание Business Insider со ссылкой на источники сообщило, что Amazon занимается улучшением своего голосового помощника Alexa, работающего на базе ИИ, и планирует запустить в этом году платную подписку. Новый тариф должен предложить пользователям более интерактивное и персонализированное решение. Основной упор в новой версии модели сделаны на языковые навыки Alexa, а также на ее способность выполнять несколько запросов одновременно.

Однако, по информации издания, пока технология имеет ряд недостатков, которые стали очевидными во время тестирования модели с участием 15 тыс. пользователей. Выяснилось, что качество ответов новой Alexa пока не оправдывает ожиданий: ассистент дает неточные и слишком длинные ответы.

В прошлом году бывший руководитель Amazon по оборудованию и устройствам Дэйв Лимп предупредил, что в какой-то момент компании придется начать взимать плату за более продвинутую версию Alexa, учитывая высокую стоимость эксплуатации моделей ИИ.

ИИ-функции Galaxy AI, которые доступны на серии смартфонов Samsung Galaxy S24, также будут бесплатными не всегда — с 2026 года они останутся доступны лишь в рамках подписки, пишет 9to5Google.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024