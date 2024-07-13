Избранный президент Ирана пообещал придерживаться баланса во внешней политике

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что будет придерживаться баланса в отношениях с другими государствами. Об этом говорится в статье «Мое послание новому миру», опубликованной в газете Tehran Times 12 июля.

«Моя администрация будет проводить политику, основанную на возможностях, создавая баланс в отношениях со всеми странами, соответствующий нашим национальным интересам, экономическому развитию и требованиям регионального и глобального мира и безопасности», — уточнил Пезешкиан.

Он также подчеркнул, что в первую очередь Тегеран будет укреплять отношения с соседними странами и выступает за создание сильного региона без гегемонии какой-либо из стран. Так, уточнил президент, Иран рассчитывает на сотрудничество с Турцией, Саудовской Аравией, Оманом, Ираком, Бахрейном, Катаром, Кувейтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и региональными организациями.

Глава государства указал на то, что регион страдал от войн, религиозных конфликтов, терроризма, наркоторговли, недостатка воды, проблем с экологией и вмешательства других стран. На фоне этого власти соседних государств должны объединиться ради общего процветания, считает иранский лидер.

«Используя наше нормативное влияние, мы можем сыграть решающую роль в формирующемся многополярном мировом порядке, содействуя миру, создавая спокойную обстановку, благоприятную для устойчивого развития, способствуя диалогу и рассеивая исламофобию. Иран готов сыграть свою справедливую долю в этом отношении», — резюмировал президент.

Также в своем обращении Пезешкиан обратил внимание, что Россия ― ценный стратегический союзник и сосед Ирана, с которым планируется расширять сотрудничество, в том числе в рамках неформального объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кандидат от реформаторского крыла и экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента 6 июля. Голосование было внеочередным, его назначили после гибели 19 мая президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

Президент РФ Владимир Путин 8 июля пообщался с Пезешкианом по телефону и поздравил его с победой на выборах. Обе стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества России и Ирана. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва и Тегеран демонстрируют позитивную динамику взаимодействия и союзничества в различных областях.