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Избранный президент Ирана Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником

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Фото: REUTERS/Majid Asgaripour
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Россия ― ценный стратегический союзник и сосед Ирана, заявил 12 июля в статье «Мое послание новому миру», опубликованной в газете Tehran Times, избранный президент страны Масуд Пезешкиан,

«Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество», ― заявил он.

Кроме этого, избранный президент Ирана отметил, что новая администрация планирует к расширение сотрудничества с Россией. Так, Пезешкиан указал на стремление уделить внимание многостороннему сотрудничеству с РФ, в том числе в рамках неформального объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Также Пезешкиан указал на готовность поддерживать мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», — говорится в послании иранского лидера.

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Кандидат от реформаторского крыла и экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента 6 июля. Голосование было внеочередным, его назначили после гибели 19 мая президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

Президент РФ Владимир Путин 8 июля пообщался с Пезешкианом по телефону и поздравил его с победой на выборах. Обе стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества России и Ирана. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва и Тегеран демонстрируют позитивную динамику взаимодействия и союзничество в различных областях.

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