Сын убитой медведем дрессировщицы рассказал о причине агрессии животного

Медведь, растерзавший в Санкт-Петербурге дрессировщицу Альфию Маслянову, достиг возраста, в котором они становятся агрессивнее, заявил 13 июля в беседе с «Известиями» сын погибшей Александр.

«Медведю где-то 10 лет было. Это такой возрастной период, когда животное начинает злиться. Ничего с этим сделать нельзя», — объяснил собеседник.

У Масляновой остались трое сыновей и муж. Александр момента нападения не застал, он вернулся домой уже после трагедии и сразу же вызвал полицию.

Убивший дрессировщицу медведь, как выяснилось, уже нападал на людей ранее. Собеседник «Известий» заявил, что в прошлом жертвой агрессии животного стал брат Масляновой. Однако, по словам Александра, животное вело себя адекватно в ходе выступлений, и его поведение не вызывало опасений.

Муж погибшей поделился мнением, что его жена погибла по собственной вине.

«Она допустила ошибку — она не надела намордник [на медведя]. Потому что она считала, что он не кинется. А он кинулся», — сказал мужчина.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что в СНТ «Гипроникель» в Санкт-Петербурге один из двух медведей, которых местная жительница содержала на участке, напал на хозяйку. Женщина погибла, а двое ее детей, ставшие свидетелями трагедии, смогли убежать. Медведя искали сотрудники полиции и лесничества. После появилась информация, что животное застрелили.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ сообщили, что по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) начата проверка.