Сбежавший медведь убил женщину в СНТ под Петербургом

В поселке Парголово Санкт-Петербурга медведь убил свою хозяйку и сбежал. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил источник «Известий».

По его информации, трагедия произошла на улице Лесной в СНТ «Гипроникель», где погибшая содержала на своем участке двух медведей. Двое ее детей были свидетелями случившегося и успели скрыться. Прибывшие на место экипажи полиции отдали их соседям.

В настоящий момент момент личность погибшей устанавливается. Поиски медведя ведут сотрудники полиции и лесничества.

Ранее, 2 июня, медведь по неизвестной причине напал на дрессировщика во время представления в цирке Обнинска Калужской области. В результате инцидента никто из зрителей не пострадал, а само животное успели быстро оттащить от дрессировщика.