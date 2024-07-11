Убившего женщину под Петербургом медведя застрелили

Медведя, который убил свою хозяйку в поселке Парголово под Санкт-Петербургом и сбежал, застрелили. Об этом 11 июля сообщил телеканал «78».

Очевидцы рассказали телеканалу, что в СНТ, где жила женщина с медведями, была слышна стрельба.

Источник «78» рассказал, что хозяйка животных содержала их законно.

Ранее в этот день сообщалось, что в СНТ «Гипроникель» один из двух медведей, которых местная жительница содержала на участке, напал на хозяйку. Женщина погибла, а двое ее детей, ставшие свидетелями трагедии, смогли убежать. Медведя искали сотрудники полиции и лесничества.