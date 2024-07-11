Следователи организовали проверку после нападения медведя на женщину в Петербурге

По факту нападения медведя на жительницу Санкт-Петербурга будет проведена проверка. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

«По имеющейся информации, погибшая женщина являлась профессиональной дрессировщицей, дикие животные жили у нее с 2015 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, медведь набросился на женщину, которая содержала двоих медведей на своем участке в поселке Парголово. Также следователи рассказали, что напавший медведь был застрелен сотрудниками полиции, второй медведь находится в вольере и не представляет опасности для окружающих.

Проверку проведут по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что в СНТ «Гипроникель» один из двух медведей, которых местная жительница содержала на участке, напал на хозяйку. Женщина погибла, а двое ее детей, ставшие свидетелями трагедии, смогли убежать. Медведя искали сотрудники полиции и лесничества. После появилась информация, что животное застрелили.