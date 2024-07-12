Советник премьер-министра Израиля назвал условие заключения сделки с ХАМАС

Израиль продолжает попытки договориться с представителями палестинского движения ХАМАС с помощью международных посредников и намерен завершить сделку на условиях достижения целей военной операции в Газе, заявил 12 июля «Известиям» советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Израильская переговорная группа продолжает контакты с международными посредниками на предмет соглашения по возврату всех наших похищенных граждан. До сих пор существуют разногласия, но мы намерены завершить сделку на тех условиях, которые позволят нам реализовать цели военной операции в Газе: возврат всех похищенных, уничтожение власти ХАМАС и демилитаризация Газы», — сказал он.

Ранее в этот день американский президент Джо Байден сообщил в аккаунте социальной сети X (бывш.Twitter) о том, что стороны согласовали рамочный план по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников.

10 июля министр обороны Израиля Йоав Галант назвал условие, при выполнении которого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уйдет с территорий вдоль всей границы сектора Газа и Египта, известных как Филадельфийский коридор. По его словам, нужно, чтобы там прекратилась контрабанда оружия для ХАМАС.

До этого, 3 июля, сообщалось, что еврейское государство получило через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по договору о прекращении огня в Газе и освобождению заложников. В минобороны Израиля указали, что как никогда приблизились вместе с Палестиной к сделке о приостановлении боевых действий. Телеканал CNN в тот же день обратил внимание, что для перехода к следующей фазе диалога нужно согласие премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, поэтому пока нет гарантий, что стороны достигнут соглашения.

При этом 6 июля ЦАХАЛ атаковала школу в центре сектора Газа, из-за чего погибли 16 человек, примерно 50 пострадали. В минобороны Турции тогда обвинили Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в анклаве, нанеся этот удар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.