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Глава Росавиации подтвердил обнаружение черных ящиков SSJ-100

Глава Росавиации Ядров: в Подмосковье нашли черные ящики разбившегося SSJ-100
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Московской области во время поисково-спасательной операции найдены оба черных ящика разбившегося самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены черные ящики, так называемые бортовые самописцы», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Об обнаружении двух черных ящиков на месте крушения самолета ранее сообщал источник «Известий».

В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу

Крушение самолета произошло ранее в этот день. На борту судна не было пассажиров, там находились три члена экипажа, которые, предварительно, погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.

Расследование инцидента проведут Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Следствие считает, что борт, предварительно, вылетел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

Сообщалось также, что в качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей.

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