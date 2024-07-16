Дар вышел: как смотреть супергеройский сериал «Я»

Мини-сериал «Я» из десяти эпизодов (доступен на Apple TV+, перевод — русские субтитры) рассказывает об особом двенадцатилетнем мальчике Бене. Бен умеет менять свою внешность в зависимости от того, кем он хочет быть в данный момент или кому он сочувствует. Его суперспособность — это ключ для широкого зрителя к пониманию подростков. А также глубокое исследование того, как проявляется стресс ребенка, попавшего в незнакомую среду и столкнувшегося с давлением из-за смены обстановки в школе или семье. «Известия» посмотрели сериал целиком.

Не супер и не герой

Подросток, неожиданно получивший суперспособности — более клишированного сюжета в кино придумать сложно. С ходу можно вспомнить штук тридцать сериалов и фильмов на эту тему, даже если не считать продукцию Marvel и DC. «Кэрри», «Отбросы», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Академия Амбрелла», «Мне это не нравится» или «Очень странные дела» — у этого списка нет края и конца. Но новинка «Я» отличается от них тем, что не пытается быть преимущественно супергеройским, комедийным или молодежным сериалом. Скорее «Я» — это одновременно и всё вышеперечисленное, и ничего из этого.

«Подростковая супергеройская драма «Я» попадает в множество знакомых ритмов. Но при этом шоу превосходит свои собственные жанровые клише», — отмечает критик The New York Times Маргарет Лайонс.

Бену всего 12, и он довольно скромный мальчик. Его роль исполняет юный канадский актер индийского происхождения Люсиан-Ривер Мираж Чаухан, сыгравший одну из ролей в сериале Netflix «Аватар: Легенда об Аанга». Мама Бена развелась и вышла замуж за мужчину, у которого тоже есть ребенок от первого брака, дочь Макс. Он оказывается в незнакомой для себя среде: кроме нового формата семьи это еще и новые дом и школа. Мальчику сложно справляться с наплывом перемен. И он вдруг осознает, что может принимать облик тех, кого чувствует, кого понимает.

«Я» сочетает фэнтези и семейную драму, предлагая зрителю глубокое исследование идентичности, семьи и личностного роста. Сегодня мы всё больше и чаще обращаемся к психологии, новой этике и разным граням понятия «толерантность», и актуальное шоу предлагает рассмотреть всё это глазами подростка.

Новые семейные ценности

Сериал уже с первых минут заявляет о себе как семейный, а ценз у него — 6+. И мы этому с легкостью верим. Даже если бы у Бена не было суперспособности принимать внешность других людей, мы бы всё равно с интересом следили за довольно непопулярной в кино линией, посвященной коммуникации внутри смешанных семей. Наверное, наиболее ярким примером такого сюжета можно назвать как раз «Смешанных» с Адамом Сэндлером. Но там была комедия, которая довольно поверхностно рассуждала об адаптации сводных братьев и сестер к мачехам и отчимам. Всё внимание уходило конфузным ситуациям, которые могут в таких семьях приключиться.

А в «Я» мы детально погружаемся во внутренний мир каждого из членов семьи, постепенно и плавно. Сценаристы дают нам возможность внимательно рассмотреть их чувства и способы адаптации к новому образу жизни, понять, что маленький мир одной социальной ячейки не может быть черно-белым. Мы знаем, что Макс сложно выстроить отношения с мачехой. Она старается дружить с ней, но остро воспринимает ответные попытки женщины наладить контакт. Если папа выбрал себе в жены другую женщину, то хочет, чтобы она заменила Макс настоящую маму — так рассуждает девочка, из-за чего подчеркнуто часто говорит: «У меня уже есть мама. Мне не нужна новая».

Зато между Беном и Макс завязываются пусть и осторожные, но теплые отношения сводных брата и сестры. Они негласно понимают, что оба оказались в одной лодке и только сами смогут поддержать друг друга. И правда, когда тебе 12, то кто поймет тебя лучше: занудный взрослый или ровесник? Именно новой сестре Бен доверяет свой сверхъестественный секрет, а она, не задумываясь, заключает со школьным хулиганом Джейсоном сделку, чтобы тот не травил Бена, — отдает обидчику наушники, хотя это, наверное, один из самых важных для нее гаджетов в этом возрасте. Получается перифраз «Даров волхвов», ключевого рассказа ХХ века.

Кем ты хочешь быть

В эпоху борьбы с эйджизмом продюсеры стремятся донести до семейной аудитории то, что ребят в пубертате можно и нужно слышать, а их чувства и переживания — это не юношеский максимализм или бунт, который «надо выбить ремнем». Дар Бена продуман таким образом, что становится частью естественного для подростков поиска собственной идентичности. Но это совсем не про супергеройскую тайну. Это глубокая метафора взросления героя и того, как Бен, находящийся в стадии «уже не ребенок, но еще не взрослый», справляется с новыми для себя эмоциями.

Как отмечает критик Movie Web Помэтт Маллер, сериал придает «новый взгляд истории происхождения супергероев, основываясь на растущих болях реального подросткового возраста». Еще в пилотном эпизоде Бен, склонный к самоанализу, трезво и рационально рассуждает о том, кем он хотел бы быть и кто он вообще такой в этом большом, неизвестном, сложном обществе. А наутро просыпается в шкуре нового одноклассника, которого подсознательно счел крутым в рамках внутренней школьной иерархии.

«Шоу с богатой, красивой картинкой и сверхъестественными элементами, борьбой зла и добра. Но сюжетные линии, которые не относятся к супергеройской составляющей шоу, намного весомее», — комментирует Маргарет Лайонс.

Действительно, несмотря на то что сериал где-то на 80% концентрируется на Бене и на его чувствах, плавно вовлекая зрителя в такие проблемы, как травля в школе или токсичная маскулинность, остается небольшой зазор для той части аудитории, которая пришла за фэнтези, а не социальной повесткой.

Так, мы узнаем, что Бен такой не один. Существует целое сообщество подростков, обладающих суперспособностями. Например, девочка-невидимка по имени Картер, которая служит его первым проводником в мир себе подобных. И без суперзлодеев, конечно, тоже не обошлось: сообщество ребят со способностями под угрозой, как и жизни их близких. А дар Бена важен не только потому, что это инструмент для его собственного самопознания, но и по той простой причине, что смена облика — штука полезная и «нашим», и «вашим».

Хотя информации о втором сезоне еще не было, финал первого намекает на возможное продолжение. Спойлерить не будем, но скажем: доступные эпизоды не до конца раскрыли все грани необычного дара Бена, оставив жирный намек в десятой серии. И это, вероятно, может стать новым витком развития сюжета, задавая зрителю — и самому герою — вопрос уже не о том, каким бы он хотел быть внешне, но о том, каким он хотел бы быть внутренне. Зритель же к концу сезона уже точно понимает, насколько внутреннее важнее.