Игра в классика: какие премьеры телесериалов ждут нас в июле

Июльские премьеры редко бывают чересчур интеллектуальны: сезон отпусков склоняет к приятному легкому времяпрепровождению, в том числе у телеэкранов. Большинство июльских телепремьер нацелены именно на это : в «Убойном отпуске» Анна Михалкова и Александр Робак отдохнут по-русски в пятизвездочном турецком отеле, в «Обреченных на славу» живописные схватки гладиаторов на арене дополнят столь же напряженные сражения политиков под ковром, а в «Бандитах во времени» гномы-жулики будут грабить жителей разных эпох. И даже «Тайны Карениной» предложат зрителю роман Льва Толстого в завлекательной детективной интерпретации. Об июльских премьерах сериалов рассказывают «Известия».

«Убойный отпуск»

1 июля, KION

Летние комедийные сериалы редко содержат пищу для ума, зато под них отлично расслабляться со вчерашним шашлыком и холодным пивом. Таков и «Убойный отпуск» — типичная комедия положений с детективным душком на фоне столь любимого россиянами пятизвездочного турецкого олл-инклюзива. Путевку сюда маме Любе (Анна Михалкова) и папе Роме (Александр Робак) дарит любящая дочь Настя на жемчужную свадьбу. Настроение у юбиляров, однако, не праздничное: их брак давно изжил себя, и совместный отпуск с первых часов превращается в нескончаемую вереницу конфликтов , которые каждый из участников самозабвенно подогревает доступным лично ему способом. Папа Рома, к недовольству жены, пьет всё, что хотя бы теоретически можно поджечь, мама Люба самозабвенно строит глазки, и не только юному турку. Ситуацию может спасти лишь неожиданность — и она тут же является героям в виде трупа в Любиной кровати.

С этого момента логика сюжета начинает плыть, но это уже неважно: столь понятен каждому зрителю застарелый супружеский конфликт и столь узнаваемыми вышли россияне на отдыхе — от воодушевления при виде халявной бутылки до простодушного удивления из-за неумения иностранцев говорить по-русски — что маме Любе и папе Роме мы всё простим. И от души повеселимся, конечно.

«Санни»

10 июля, Apple TV+

Режиссеры Люси Черняк («Станция одиннадцать») и Колин Бакси («Великая») умудрились скрестить научно-фантастический триллер с черной комедией. Случай редкий, результат интересный. Американка Сьюзи счастлива: она живет в Киото с мужем-японцем и растит сына. Однако всё рушится в один момент, когда ее супруг и ребенок попадают в авиакатастрофу и… исчезают без следа. Следователи теряются в догадках и за неимением других идей предлагают женщине поверить в худшее. В утешение компания мужа дарит Сьюзи робота-гуманоида Санни, который становится единственным партнером в ее одиночестве.

Если к этому моменту вы уже заподозрили, что Санни — красавчик наподобие Рутгера Хауэра из «Бегущего по лезвию», сможете удивиться в очередной раз: внешне Санни ничем не напоминает человека и более всего походит на неудачную модель передвижного информационного стенда. Возникновение и развитие странной дружбы женщины и робота на фоне традиционных японских пейзажей отдает черной комедией абсурда — но в конце концов Сью и Санни становятся не только друзьями, но и напарниками, и теперь им предстоит разгадать загадку исчезновения мужа и сына американки. Неожиданные повороты сюжета всякий раз достойны аплодисментов.

«Тайны Карениной»

17 июля, Wink

В 2022 году литературовед и специалист по творчеству Льва Толстого Петр Басинский выпустил в свет книгу «Подлинная история Анны Карениной» — филологический детектив, роман о романе, раскрывший читателю и литературные секреты многослойного толстовского повествования, и темные тайны семейства Карениных, и загадки плетения того словесного кружева, которое потомки однажды назовут великой литературой. Роману, получившему «Большую книгу» за 2022 год, удалось невозможное — вызвать интерес к классическому тексту у самых разных слоев населения, от профессионально ненавидящих Толстого старшеклассников до поклонников литературного авангарда.

Кинематографисты вполне ожидаемо решили закрепить успех, подойдя к созданию собственной конструкции с той же затейливостью, с которой строил свое изящное повествование Павел Басинский. Сериал состоит из двух частей — документально-литературоведческой и художественной, в которой актеры пробуются на роли в несуществующей экранизации «Карениной». Образ Анны будут воплощать сразу шесть актрис — и это не причуда сценариста, а одна из четко выверенных по исторической канве «Анны Карениной» пасхалок, на которые так щедр сюжет Басинского. Удастся ли создателям телесериала повторить успех хотя бы одного из литературных первоисточников, покажет время.

«Обреченные на славу»

18 июля, Peacock

Сериал «Обреченные на славу» поставлен по книге американского писателя и журналиста Дэниела Пратта Мэнникса «Those About to Die», название которой, учитывая контекст, было бы правильнее перевести как «Идущие на смерть», но, видимо, эта идея показалась переводчикам слишком банальной. Режиссер Роланд Эммерих («День независимости», «Звездные врата»), прославившийся стильной боевой фантастикой, на сей раз выступит в неожиданном для себя жанре пеплума с политическим душком, раскрывая перед зрителями всю подноготную мира гладиаторских боев в Древнем Риме.

Смертельные схватки на стыке спорта, бизнеса и политики. Полуголые мускулистые бойцы, звон мечей, колесницы, взрывающие песок арены, — пеплум в своем классическом виде , пир для глаз. Великий Энтони Хопкинс в роли императора Веспасиана — редкий подарок от создателей, явно стоящий зрительского внимания.

«Женщина в озере»

19 июля, Apple TV+

Мэдди Шварц — обычная домохозяйка из Балтимора. Она занимается домом, ухаживает за мужем и конфликтует с местной чернокожей активисткой, которая отстаивает права афроамериканцев. Но спокойной жизни Мэдди скоро приходит конец: после 20 лет брака она находит в себе силы развестись с опостылевшим мужем и бросить ненавистную домашнюю рутину. Мэдди пускается на поиски себя, решившись реализовать свою давнюю мечту и заняться журналистикой. Устроившись стажером в одну из местных газет, она с энтузиазмом берется за журналистское расследование пары ничем, казалось бы, не связанных убийств — 26-летней темнокожей барменши Клео Шервуд и 11-летней Тесси Файн.

В основе сценария сериала — роман колумнистки Baltimore Sun Лоры Липман, которая, по ее собственным словам, вдохновлялась историей двух убийств, о которых услышала еще в юности: 11-летней белой Эстер Лейбовиц, о смерти которой массово писали газеты, и 30-летней чернокожей Ширли Паркер, чья смерть привлекла внимание лишь пары листков местной афроамериканской общины. Натали Портман, сыгравшая Мэдди, известна своей активной общественной позицией и всегда готова поддержать актуальную повестку. Что ж, шанс в очередной раз не замедлил явить себя.

«Бандиты во времени»

24 июля, Apple TV+

11-летний Кевин — настоящий ботан, особенно любит он уроки истории. Он перечитал массу книг о самых разных исторических персонажах, от Робин Гуда до Наполеона, и больше всего на свете мечтает о том, чтобы познакомиться с ними в реальной жизни. Отличники — люди упорные, а если очень постараться, то отыскать можно всё, что угодно. Вот и искомый портал, проводящий сквозь эпохи, обнаруживается прямо в шкафу в комнате Кевина. В нагрузку к порталу прилагается, правда, шестерка гномов-бандитов, выкравших у Высшего разума карту пространственно-временных перемещений и беззастенчиво пользующихся ею, чтобы грабить население в пространстве и времени.

Теперь-то Кевин точно исполнит свои мечты познакомиться с великими, а заодно вляпается в пару гномьих криминальных авантюр. Режиссер сериала Тайка Вайтити («Кролик Джоджо», «Тор: Рагнарек») обладает несомненным талантом в создании многослойного динамичного безумия на экране — наверняка он проявит себя и в этот раз. К тому же исходным материалом послужила культовая одноименная картина великого кинобезумца Терри Гиллиама, разыгравшего эту историю с географией еще в 1981 году при помощи Шона Коннери, Джона Клиза и Иэна Холма (ну и полудюжины актеров-карликов, разумеется).

«Декамерон»

25 июля, Netflix

К съемкам экранизации ренессансного шедевра компания Netflix подошла серьезно: свободную адаптацию романа Джованни Боккаччо о компании аристократов, скрывшихся от бушующей во Флоренции чумы и коротающих время за рассказыванием друг другу игривых историй , снимали почти два года.

Съемки шли на натуре — в пригороде Рима и в регионе Лацио. Шоураннером стала Кэтлин Джордан («Молодые охотницы за головами»), режиссером первых четырех новелл стал Майкл Аппендаль, известный по «Американской истории ужасов», «Безумцам» и «Фарго». Итальянцы, говорят, ждут экранизации классика с нетерпением. Будем надеяться, нам сделают красиво.