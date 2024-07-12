Кабмин Литвы ушел в отставку перед вступлением в должность нового президента
Правительство Литвы ушло в отставку в связи с вступлением в должность нового президента, сообщило 12 июля издание LRT. Такой шаг предусмотрен конституцией страны.
В пятницу премьер-министр Ингрида Шимоните распустила правительство в связи с тем, что Гитанас Науседа был приведен к присяге на второй президентский срок. Теперь кабмин будет работать в рамках временных полномочий как минимум до 16 июля.
До тех пор, пока Сейм не утвердит Шимоните на посту премьер-министра, кабинет министров будет работать с временными полномочиями. Утверждение премьер-министра состоится на заседании Сейма 16 июля.
На прошедших в мае выборах действующий президент Гитанас Науседа одержал победу, набрав 74,43% голосов. Его соперница — премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните — получила 24,06% голосов во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.