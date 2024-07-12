На борту упавшего в Подмосковье пассажирского самолета были три члена экипажа
На борту самолета, упавшего в Подмосковье, не было пассажиров, там находились три члена экипажа. Об этом «Известиям» сообщил источник 12 июля. По предварительным данным, они погибли.
Собеседник добавил, что судно принадлежит «Газпром–Авиа». Самолет летел в аэропорт Внуково.
В этот же день сообщили, что МЧС и Следственный комитет РФ проверяют информацию о падении пассажирского самолета Superjet-100 в Подмосковье. Другие сведения выясняют оперативные службы.
Ранее, 10 июля, в Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna-172 и загорелся после падения. В результате погибли три человека, еще один пострадал. Предварительно, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.