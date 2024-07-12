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В Уфе незаконно удерживали и избивали 16 детей в съемной квартире

В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали в съемной квартире
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Фото: surb.sledcom.ru
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В Уфе правоохранители освободили 16 детей, которых незаконно удерживали и избивали в съемной квартире, возбуждено уголовное дело. Об этом 12 июля сообщили в СУ СК России по Республике Башкортостан.

«16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, часть из которых — граждане Республики Таджикистан, на протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире, где к ним систематически применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что одному из подростков удалось сбежать из квартиры и обратиться за помощью в ближайший магазин. Следователи и оперативники пресекли противоправные действия и освободили детей. Кроме того, были задержаны двое фигурантов дела. Они являются гражданами Таджикистана.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

В настоящее время дети находятся в специализированных соцучреждениях для организации за ними надлежащего ухода. Также устанавливаются родители несовершеннолетних и все обстоятельства случившегося, оценивается состояние здоровья пострадавших.

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В мае стало известно, что в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту избиений в частном детском саду. По версии следствия, в 2023 году два воспитателя систематически наносили малолетним удары руками, ногами и различными предметами по частям тела и оскорбляли их. От действий воспитателей пострадали 11 детей частного детского сада.

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