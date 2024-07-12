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Суд признал право жителей Крыма на компенсацию за водную блокаду полуострова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Верховный суд Крыма признал право жителей республики на компенсацию за организованную Украиной водную блокаду. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба инстанции.

«Согласно решению суда, за гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Республики Крым, было признано право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на воду в результате остановки подачи водных ресурсов на территорию республики с апреля 2014 года», — говорится в заявлении.

Так суд удовлетворил иск Общественной палаты региона к министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственному агентству водных ресурсов страны. Инстанция установила факт нарушения права россиян, проживающих на территории республики, на доступ к воде в результате неправомерных действий со стороны украинского государства по организации и осуществлению ограничения поступления воды в Северо-Крымский канал.

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Ранее, 10 июня, глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад со стороны Украины в общей сложности превысил 14 трлн рублей. Он не исключил, что сумма увеличится после выявления новых пострадавших

Водная блокада республики началась после воссоединения с Россией в 2014 году, когда Украина перекрыла русло Северо-Крымского канала. Поступавшая по нему в регион вода обеспечивала 85% потребностей населения в пресной воде. Блокада была завершена в феврале 2022 года, когда российские военные разблокировали канал.

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