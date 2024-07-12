Суд признал право жителей Крыма на компенсацию за водную блокаду полуострова
Верховный суд Крыма признал право жителей республики на компенсацию за организованную Украиной водную блокаду. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба инстанции.
«Согласно решению суда, за гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Республики Крым, было признано право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на воду в результате остановки подачи водных ресурсов на территорию республики с апреля 2014 года», — говорится в заявлении.
Так суд удовлетворил иск Общественной палаты региона к министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственному агентству водных ресурсов страны. Инстанция установила факт нарушения права россиян, проживающих на территории республики, на доступ к воде в результате неправомерных действий со стороны украинского государства по организации и осуществлению ограничения поступления воды в Северо-Крымский канал.
Ранее, 10 июня, глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад со стороны Украины в общей сложности превысил 14 трлн рублей. Он не исключил, что сумма увеличится после выявления новых пострадавших
Водная блокада республики началась после воссоединения с Россией в 2014 году, когда Украина перекрыла русло Северо-Крымского канала. Поступавшая по нему в регион вода обеспечивала 85% потребностей населения в пресной воде. Блокада была завершена в феврале 2022 года, когда российские военные разблокировали канал.