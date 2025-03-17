11 лет со дня воссоединения Крыма с Россией: история, мероприятия, эпохальная речь Путина

18 марта 2025 года исполняется 11 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. В этот день в 2014 году президент Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в статусе равноправного субъекта в состав РФ. Это важное историческое событие изменило жизнь крымчан, поддержавших присоединение большинством голосов. Подробнее о том, как зародился праздник, какие события этому предшествовали и как годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в 2025 году — в материале «Известий».

День воссоединения Крыма с Россией в 2025 году: история праздника

Крымский полуостров и город федерального значения Севастополь стали частью России после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав страны. Этому предшествовало обострение конфликта между населением Крыма и действующей тогда украинской властью, которое стало особенно чувствительным в феврале 2014 года после свершившегося госпереворота в Киеве. Большинство крымчан на протяжении длительного времени выражали желание вернуться в состав России, а кризис украинской власти привел к многочисленным митингам на полуострове. В результате судьбу Крыма было решено определить на референдуме.

6 марта 2014 года Верховный совет Крыма обратился к Владимиру Путину с просьбой включить республику в состав РФ, а спустя неделю, 11 марта, Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, что в дальнейшем привело к процессу воссоединения полуострова с Россией.

Голосование во время референдума о статусе Крыма, 16 марта 2014 года Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Референдум о воссоединении с Россией прошел 16 марта, это решение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, а также руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав РФ. Согласно документу, все жители полуострова были признаны гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить за собой гражданство Украины. В народе это долгожданное для многих событие прозвали Крымской весной.

27 февраля 2015 года Госсовет Крыма внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах Республики Крым», установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения.

День воссоединения Крыма с Россией: история и выступление Путина 18 марта

Впервые Крымский полуостров присоединила к Российской империи Екатерина II еще в 1783 году. Здесь развернулась база для кораблей будущего Черноморского флота. Руководил созданием первых укреплений выдающийся полководец Александр Суворов.

Во время Крымской войны 1853–1856 годов часть территорий отошла Османской империи, но по итогу они были возвращены России. Севастополь сыграл ключевую роль в этом конфликте, выдержав знаменитую длительную осаду.

Морская пехота Черноморского флота ведет бой в осажденном Севастополе. 1942 год Фото: waralbum.ru

В XX веке с окончанием Гражданской войны на территории была образована Автономная Крымская Советская Социалистическая Республика , вошедшая в состав РСФСР. В период Великой Отечественной войны полуостров в первые часы был атакован силами вермахта, оборона Севастополя длилась 250 дней, но в результате территория была частично оккупирована. От натиска немцев удалось освободиться только 12 мая 1944 года.

В 1954 году по указу генсека Никиты Хрущева Крымскую область и Севастополь (в то время территория полуострова называлась именно так) передали из состава РСФСР в УССР. После распада Советского Союза полуостров отошел Украине. В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о недействительности передачи Крыма УССР, он находится на стадии рассмотрения.

Вновь в состав РФ Крым и Севастополь вернулись только в конце марта 2014 года. В своем торжественном обращении 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что Крымский полуостров с давних времен считается важнейшим регионом России, и это обусловлено ходом истории. «В сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые переживала наша страна в течение ХХ века», — сказал президент.

Президент РФ Владимир Путин во время митинга-концерта «Мы — вместе!» в поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ, 18 марта 2014 года Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Также глава государства отметил, что Крым является значимой стратегической территорией, для которой важно находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только российским.

Мероприятия в школах и концерты на День воссоединения Крыма с Россией в 2025 году

День вхождения Крыма в состав России отмечается по всей стране праздничными митингами, концертами, флешмобами, массовыми гуляньями и другими мероприятиями.

18 марта является нерабочим праздничным днем на территории Республики Крым. Торжественные мероприятия стараются устроить во всех крупных городах. На центральных площадях ставят концертные площадки, устраивают ярмарки и выставки. В Симферополе в этот день возлагают цветы к памятнику «Народному ополчению всех времен». Отсюда же стартует массовый автопробег в Севастополь. Праздничная программа проводится и на юге полуострова, в Феодосии и Ялте.

Отмечают воссоединение Крыма с Россией и в Москве. 16 марта в Музее Победы состоялся концерт, приуроченный к годовщине этого события, а на 18 марта запланирован онлайн-показ фильма Александра Ханжонкова и Василия Гончарова Оборона Севастополя, снятого в 1911 году.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на открытии выставки «Дети Крымской весны» Фото: пресс-служба главы РК

В крымской столице ко Дню воссоединения Крыма с Россией будет приурочена интерактивная ярмарка. Мероприятие пройдет 22 марта в парке имени Юрия Гагарина. Гостей мероприятия ждут мастер-классы, фотозоны, викторины, спортивные игры, шоу мыльных пузырей и многое другое.