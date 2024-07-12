В МИД РФ указали на «ползучее проникновение» НАТО на Южный Кавказ

РФ негативно оценивает деятельность Европейского союза (ЕС) в Армении, недавно стало известно об участии в ней канадских представителей, что может означать ползучее проникновение НАТО на Южный Кавказ. Об этом 12 июля заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он напомнил, что РФ неоднократно выражала негативную оценку миссии ЕС на территории Армении. В данный момент Москву беспокоит, что она не только расширяется, но и может стать постоянной.

«Кроме того, как известно, в апреле этого года в составе миссии появились канадские представители, что де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ», — заявил «РИА Новости» Галузин.

По его словам, также есть основания полагать, что Запад ведет сбор разведданных в отношении объектов России и соседних стран в регионе.

«Свои отчеты они направляют непосредственно в Брюссель и не делятся ими даже с армянской стороной. Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств», — заявил замглавы МИД России.

По мнению Галузина, Евросоюз стремиться закрепиться на территории Южного Кавказа для того, чтобы нанести ущерб интересам давним партнерам государств региона — России, Ирану и Турции.

«Каких-либо осязаемых результатов работы еэсовских наблюдателей мы не видим», — заметил Галузин, напомнив, что также нарастающее присутствие ЕС в регионе не привело к предотвращению периодической эскалации армяно-азербайджанского конфликта на границе двух государств.

Он уточнил, что в РФ убеждены, что добиться устойчивого мира на Южном Кавказе возможно только на основе трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией 2020–2022 годов.

В последнее время Армения укрепляет контакты с ЕС и США. Так, минобороны страны сообщили о проведении совместных армяно-американских военных учений Eagle Partner 2024 с 15 по 24 июля. Также в марте этого года Армения ратифицировала соглашение между Ереваном и Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад отводит Армении лишь роль инструмента для «разжигания пожара» на Кавказе. По оценке дипломата, западные страны нацелены на слом связей между Арменией и Россией, а также на расшатывание механизмов региональной безопасности и экономического партнерства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ЕАЭС.

До этого, 5 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи ЕС, США и Армении в Брюсселе, что ЕС выделит Армении гранты на €270 млн в течение четырех лет. В МИД РФ назвали саммит попыткой Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние.

4 апреля глава делегации ЕС в Армении посол Василис Марагос заявил, что Евросоюз намерен поддержать республику в вопросе нелетального оружия, а в конце марта глава армянского МИДа Арарат Мирзоян назвал США и Европу основными партнерами республики.