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Трансляцию «Алых парусов – 24» посмотрели почти 37 млн человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Водно-пиротехническое шоу в акватории Невы и концерт российских звезд на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в рамках праздника «Алые паруса – 24» увидели почти 37 млн человек, смотревших трансляцию по телевидению и в Сети. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба Пятого канала.

Телевизионная аудитория события составила 25,5 млн человек, а в интернете шоу в акватории Невы посмотрели 11,3 млн человек.

Пятый канал, показавший «Алые паруса – 24», занял первое место федерального эфира в ночь на 29 июня в ключевой категории «Все 25–59» и привлек к экранам 11,4% зрителей этого возраста. Кроме того, прямой эфир праздника посмотрели 11,5% зрителей старше 18 лет.

Также Пятый канал зафиксировал рекордные показатели по трансляции праздника в городах с населением более 100 тыс. человек, получив там лидирующую позицию по вниманию зрителей среди всех федеральных телеканалов во временном отрезке 00:41 – 01:05. В аудиториях «Все 18+» и «Все 25–59» доли составили 15,2% и 14,4% соответственно.

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Праздник «Алые паруса – 24» транслировали и другие телеканалы. Оказалось, что почти каждый третий зритель старше 18 лет посмотрел водно-пиротехническое шоу с проходом брига: совокупная доля зрителей эфира четырех каналов достигла 26,6%.

В интернете пользователи смотрели трансляцию праздника в соцсетях. Во «ВКонтакте» она получила 7,7 млн просмотров, а в «Одноклассниках» — 3,3 млн. Еще 204,7 тыс. человек посмотрели «Алые паруса – 24» на сайте Пятого канала.

Праздник «Алые паруса» в 2005 году начали снова проводить после многолетнего перерыва. С инициативой по его возрождению выступили Акционерный Банк «РОССИЯ», правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

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