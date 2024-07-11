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Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs/CNP
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Президент США Джо Байден подписал указ о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Такое заявление американский лидер сделал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы будем поддерживать вас. Точка», — сказал Байден, его слова приводит агентство Reuters.

Президент США не привел подробностей, что войдет в новые меры поддержки. Он добавил, что глава Пентагона Ллойд Остин позже представит детали нового пакета. Байден также подчеркнул, что у США и Украины впереди еще много совместной работы.

В тот же день неназванные американские чиновники рассказали агентству Associated Press, что американский лидер объявит о выделении военной помощи Киеву на сумму $225 млн. Туда войдут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. AP отмечает, что Зеленский неоднократно просил передать системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе и Patriot, потому что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает техники такого назначения.

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Накануне, 10 июля, была опубликована итоговая декларация саммита НАТО, проходящего в Вашингтоне 9–11 июля. В документе указано, что страны НАТО планируют выделить Украине €40 млрд военной помощи в течение 2025 года. Государства также должны будут дважды в год отчитываться о процессе оказания этой поддержки.

9 июля Белый дом в совместном заявлении президентов Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины сообщил, что США совместно с союзниками намереваются выделить Украине свыше $1 млрд на усиление ПВО ВСУ. Например, Киеву собираются передать дополнительные батареи стратегических систем ПВО Patriot и их компоненты. От Италии ВСУ получат дополнительную систему SAMP-T. Помимо этого, в ближайшее время десятки тактических систем противовоздушной обороны, включая системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard, предоставят Украине США и их партнеры. Отмечается, что помощь оказывает коалиция, в которую входят свыше 50 стран.

В тот же день Байден на открытии саммита НАТО заявил, что западные страны намерены в ближайшие месяцы передать Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО. Также в 2025 году Киеву передадут сотни ракет-перехватчиков для этих систем.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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