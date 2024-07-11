Постпред РФ при ОЗХО заявил об использовании Киевом токсичных химикатов

Украина применяет против Вооруженных сил России химикаты и полноценные отравляющие вещества, чем грубо нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом 11 июля заявил посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

«Киевский режим грубейшим образом нарушает КЗХО, используя против Вооруженных Сил Российской Федерации токсичные химикаты и полноценные боевые отравляющие вещества», — сказал Тарабрин на 106-й сессии исполнительного совета ОЗХО, его слова приводит «РИА Новости».

Он также добавил, что многие зарубежные СМИ и эксперты говорят о том, что Киев применяет химическое оружие. Украина терпит поражение на поле боя и поэтому готова на любые преступления. Вместе с Киевом КЗХО нарушает и Вашингтон, поставляющий токсичные химикаты Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Постпред РФ при ОЗХО также отметил, что для доставки химического оружия Киев часто использует беспилотники.

Ранее в этот день эксперт по химическому и биологическому оружию Олег Желтоножко рассказал «Известиям», что применение ВСУ отравляющих веществ в зоне спецоперации фиксировалось неоднократно. При этом определить, какой именно яд было использован, трудно — химоружие применяется на переднем крае, где брать пробы опасно, поэтому приходится судить про косвенным признакам, например по симптомам отравления у военных.

8 июля в Минобороны РФ заявили, что в районе Авдеевки в ДНР была найдена украинская лаборатория для создания отравляющих веществ. Там производилось не менее 3 кг боевых химикатов в сутки. Среди них была синильная кислота, летальная ингаляционная доза этого яда на одного человека составляет всего 70–80 мг.

На следующий день военкор «Известий» Дмитрий Астрахань посетил обнаруженную лабораторию. Он рассказал, что помещение частично разрушено, но там сохранились следы производства отравляющих веществ. Точный список химикатов, которые изготавливались там, российским специалистам еще предстоит составить.