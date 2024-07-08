В районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) найдена украинская лаборатория для создания отравляющих веществ. Об этом 8 июля сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В ходе проведения инженерной разведки в одном из населенных пунктов в районе Авдеевки, в промышленной зоне на первом этаже разрушенного здания была обнаружена лаборатория с химическим оборудованием. <...> В найденной лаборатории осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия», — сказал он.

Так, по словам военнослужащего, за сутки лаборатория производила не менее 3 кг отравляющих веществ, в то время как летальная ингаляционная доза для человека составляет лишь 70-80 мг. Кириллов подчеркнул, что таким образом Украина нарушила 1 ст. Конвенции о запрещении химического оружия.

В Минобороны уточнили, что соединение, которое производили в найденной лаборатории, представляет собой бесцветную летучую жидкость с запахом горького миндаля. После вдыхания человек испытывает головокружение, учащение дыхания, рвоту, судороги и паралич дыхательной мускулатуры, что может привести к смертельному исходу.

То, что украинская сторона использует токсичные химикаты, в том числе синильную кислоту, подтверждают и российские военнослужащие, и украинские военнопленные, и мирные жители. В мае дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили на село Семеновка в 10 км от Авдеевки боеприпасы. После этого местные жители жаловались на характерные для отравления синильной кислотой симптомы.

Другой эпизод применения киевским режимом токсина был зафиксирован в Грайворонском районе Белгородской области в июне. Военнопленный Сергей Батыр рассказывал, что на Украине есть лаборатории, подобные обнаруженной под Авдеевкой. Он также поделился, что в их работе принимали участие и специалисты из США.

При этом Вашингтон совместно с Берлином, Киевом и Техсекретариатом Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерены выдвинуть подобные обвинения Москве. Кириллов, в свою очередь, указал на то, что международная организация подчиняется США, которые выделили порядка $400 тыс. на фальсификацию доказательств вины России.

«Одновременно ОЗХО получила от своих западных кураторов указания никак не реагировать на заявления Российской Федерации о нарушениях Украиной положений Конвенции», — добавил генерал-лейтенант.

В апреле сообщалось, что ВСУ применили химоружие рядом с Клещеевкой в ДНР. В распоряжении «Известий» появилось видео с неразорвавшимся снарядом. При вдохе вещества из неразорвавшейся колбы у человека начинается сильный кашель, также возможен ожог верхних дыхательных путей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.