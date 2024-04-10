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Стало известно о применении ВСУ химического оружия в ДНР

ВСУ использовали химическое оружие на артемовском направлении в ДНР
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили химическое оружие рядом с Клещеевкой на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). В распоряжении «Известий» появилось видео с неразорвавшимся снарядом.

Его нашли штурмовики бригады отряда «Байкал», подобные снаряды сбрасывают с беспилотников. Вещество из неразорвавшейся колбы может вызвать сильный кашель.

«Химсостав на основе серной или азотной кислоты, этот газ очень сильно раздражает слизистую», — отметил эксперт бригады по химоружию.

Уточняется, что при вдохе вещества из неразорвавшейся колбы у человека начинается сильный кашель, также возможен ожог верхних дыхательных путей. Химический состав на данный момент расценивается как потенциально смертельно опасный в зависимости от концентрации и количества сделанных вдохов.

Боевое отравление: откуда у Украины химическое оружие
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Ранее, 6 марта, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин на полях сессии исполнительного совета организации представил данные об использовании Украиной химически опасных объектов в военных целях.

4 марта сообщалось, что ФСБ России задержала трех жителей Мелитополя, подозреваемых в подготовке терактов с использованием химического оружия. «Известия» выяснили, что целями этих атак должны были стать российские военные и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В ходе обысков у задержанных изъяли, в частности, боевое отравляющее вещество BZ. Оно воздействует на центральную нервную систему человека, вызывая галлюцинации, страх, подавленность, слепоту и глухоту.

Помимо этого 19 февраля начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что ВСУ регулярно применяют химические вещества против российских военных. В частности, 28 декабря 2023 года на краснолиманском направлении на позиции российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом CS.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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