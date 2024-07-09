В разбитой лаборатории ВСУ под Авдеевкой остались свидетельства приготовления химвеществ

Обнаруженная под Авдеевкой секретная украинская лаборатория для создания отравляющих веществ даже среди руин сохранила свидетельства о деятельности, которая там велась. Точный список отравляющих веществ, которые там производили, российские специалисты еще продолжают составлять, выяснили «Известия».

Чтобы пройти на территорию химической лаборатории Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую на днях обнаружили российские военные, следует соблюдать определенные меры безопасности и надеть респиратор, рассказал с места событий военкор «Известий» Дмитрий Астрахань.

Он показал видео, на котором, как он предполагает, видны разрушения от одного из взрывов, который обрушил часть стены лаборатории. Однако оборудование, вытяжки, стеклянные колбы и склянки достаточно хорошо различимы. По всей вероятности, в здании лаборатории работали до момента поражения здания.

За разрушенной стеной журналист показывает цех или промышленное помещение, можно различить нечто, похожее на холодильник, — важный предмет в лаборатории для хранения различных отравляющих веществ.

«В белом пластиковом ящике находятся стеклянные сосуды для химических веществ, которые могли быть использованы для сброса с беспилотников», — добавил Астрахань.

Он напомнил, что сообщения о применении ВСУ отравляющих веществ при сбросе с дронов многократно поступали и от мирных жителей, и от российских военнослужащих. Украинские боевики неоднократно снимали видео и показывали, как готовят подобные боеприпасы.

8 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) найдена украинская лаборатория для создания отравляющих веществ. За сутки лаборатория производила не менее 3 кг отравляющих веществ, в то время как летальная ингаляционная доза для человека составляет лишь 70–80 мг.

В апреле сообщалось, что ВСУ применили химоружие рядом с Клещеевкой в ДНР. В распоряжении «Известий» появилось видео с неразорвавшимся снарядом. При вдохе вещества из неразорвавшейся колбы у человека начинается сильный кашель, также возможен ожог верхних дыхательных путей.

6 марта постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что РФ представила данные об использовании Украиной химически опасных объектов в военных целях. Он подчеркнул, что Россия продолжит активно информировать ОЗХО о сохраняющейся химической угрозе на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».