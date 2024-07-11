Эксперт Желтоножко рассказал о применении ВСУ отравляющих веществ в зоне СВО

В зоне СВО не раз фиксировалось применение украинскими формированиями отравляющих веществ, рассказал «Известиям» эксперт по химическому и биологическому оружию Олег Желтоножко.

«Вся проблема в том, что очень трудно произвести селекцию. То есть выделить конкретное вещество в том или ином месте, так как применение происходит на переднем крае, где отбирать пробы нерационально — это большой риск для людей. Мы не всё знаем. Но все косвенные признаки говорят о применениях ОВ (отравляющих веществ. — Ред.) — это головная боль, расстройство желудка, резь в глазах у людей. И таких инцидентов много», — сообщил он.

Буквально на днях произошел еще один. Источники в администрации Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили «Известиям», что недавно после сброса с БПЛА боеприпаса с химическим веществом советник главы республики Ян Гагин получил не только легкие осколочные ранения, но и серьезное химическое поражение.

В химлаборатории Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Авдеевки были найдены стеклянные сосуды — они скорее всего применялись для сброса отравляющих веществ с дронов. Их могли снаряжать синильной кислотой, которая подпадает по действие Конвенции о запрещении химического оружия — следы этого ОВ нашли в лаборатории.

Российское командование неоднократно заявляло о применении ВСУ отравляющих веществ. Например, 28 декабря 2023 года на краснолиманском направлении на позиции наших войск были сброшены с дрона газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом CS. Оно способно вызывать остановку сердца.

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Отравляющие существа: в лаборатории ВСУ изготавливались химбоеприпасы