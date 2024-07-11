Бывший соратник Макрона обвинил его в политическом кризисе
Жиль Ле Жандр, бывший депутат основанной президентом Франции Эмманулем Макроном партии «Возрождение», обвинил его в политическом кризисе. Об этом 11 июля сообщила газета Le Figaro.
«Президент остался глух ко всем, кто предупреждал его, <…> что уход от первоначальных идеалов создаст безвыходную ситуацию. Он разрушитель», — заявил Ле Жандр в эфире телеканала BFM TV.
Бывший депутат призвал главу государства создать коалицию, объединив политические силы на определенный период времени, чтобы реорганизовать государственные институты и реформировать государство.
По его мнению, страна будет переходить от кризиса к кризису, пока не наступит финальный. В этот момент «окажется в Елисейском дворце в 2027 году или раньше» Марин Ле Пен.
Также Ле Жандр назвал роспуск Национальной ассамблеи бессмысленным решением и предупредил о риске того, что политический кризис, в который погрузилась страна, может перерасти в кризис режима.
Во Франции в июне и июле состоялись парламентские выборы. По их итогам победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. По итогам выборов Макрона призвали признать поражение.
Ранее 11 июля, говоря о политике лидера страны, французский политик Бруно Ретайо обвинил его в самоуверенности и призвал перестать монополизировать власть. 9 июля бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал депутатов-центристов и правоцентристов объединиться, чтобы создать относительное большинство в новом парламенте.