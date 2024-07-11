Во Франции призвали Макрона перестать монополизировать власть

Французские политики в ответ на письмо президента страны Эммануэля Макрона к гражданам по итогам парламентских выборов обвинили его в самоуверенности и призвали перестать монополизировать власть.

«Это письмо очень в стиле Макрона — он вообще не сомневается в себе. И оно называется «письмо к французам», хотя на деле это письмо к политическим партиям. Я бы хотел, чтобы он обратился к французскому народу и извлек для себя уроки из обоих туров выборов», — сказал президент фракции республиканцев в сенате Бруно Ретайо 11 июля.

Политик отметил, что уже в первом туре выборов французы ясно выразили свои пожелания, о которых Макрон не вспомнил, — про контролируемую иммиграцию, стабильность и повышение покупательской способности.

«Мы находимся в немыслимой ситуации — президент проводит подобие законодательного захвата», — прокомментировала в свою очередь обращение Макрона член партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано.

Она призвала президента перестать монополизировать власть, признать свое поражение и победу левых.

Письмо Макрона к французам накануне опубликовал ряд региональных СМИ страны, в том числе газета Ouest France. В тексте он выразил мнение, что парламентские выборы во Франции никто не выиграл, поскольку ни одна из политических сил не получила достаточного большинства.

Французский лидер потребовал от партий выстроить такое большинство на основе общих ценностей и понятной программы, чтобы «гарантировать институциональную стабильность», и пообещал исходя из этого принять решение о назначении премьер-министра. При этом текущее французское правительство пока будет продолжать исполнять свои обязанности, указал Макрон.

Ранее, 9 июля, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал депутатов-центристов и правоцентристов объединиться, чтобы создать относительное большинство в новом парламенте. Он выразил мнение, что сейчас возможно сформировать блок, который позволит этого добиться.

8 июля в парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, а правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции стала самой высокой за 43 года.

Глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение и распорядиться о формировании нового правительства. В свою очередь Макрон призвал к осторожности в анализе результатов и подчеркнул, что нельзя принимать поспешных решений. Также президент Франции не принял прошение об отставке премьер-министра Габриэля Атталя и попросил его продолжать исполнять свои полномочия.