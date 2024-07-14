РАО или поздно: за «сиротские» произведения придется платить

Госдума приняла законопроект, по которому устанавливается правовой режим для произведений, авторы которых не известны, но они всё еще подпадают под срок охраны авторского права. Если раньше использование таких «сиротских» произведений было, по сути, незаконным, то теперь официальная возможность для этого появится, но за них тоже нужно будет платить авторские отчисления. Для этого будут созданы специальные счета в банках, с которых каждый автор, если он всё же найдется, получит право деньги востребовать. Юристы и эксперты в отрасли признают механизм необходимым, но указывают на его недостатки, которые могут привести к сложностям . Подробнее — в материале «Известий».

Какие произведения считаются «сиротскими»

Законопроект, который подготовили сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы, вносит изменения в Гражданский кодекс, чтобы урегулировать проблему «сиротских», или «орфанных», произведений, у которых не истек срок охраны авторских прав, но самого правообладателя найти невозможно.

Сейчас за использование произведений, на которые еще не истекло авторское право (как правило, это 70 лет после смерти автора), требуется платить отчисления — либо заручиться договором с правообладателем на использование. Но что делать, если произведение очевидно создано в последние 70 лет, а автор его не известен? Законных оснований для использования таких произведений, по сути, нет. Между тем подобных ситуаций немало, тем более что авторы законопроекта причисляют к «сиротским» и те , у которых есть известный автор, но невозможно установить, жив ли он, есть ли у него наследники или иные правопреемники и нет ли возможности связаться с ними .

Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Felix Vogel

Использование «сиротских» произведений — не такая уж и редкость, а для многих даже повседневность: часто, например, хореографические коллективы используют фонограммы, авторство которых не известно.

Усугубляется ситуация широким использованием произведений в электронной форме: часто авторство теряется при попытках оцифровать библиотечные или архивные фонды либо просто при использовании произведений в интернете, говорится в пояснительной записке.

Кандидат юридических наук, ip-юрист, советник директора Пермской художественной галереи по правовым вопросам Владимир Куранов отмечает, что ключевая проблема в использовании «сиротских» произведений состояла в том, что непонятно было, с кем заключать договор и кому платить вознаграждение.

— При этом сам факт наличия произведения — даже какой-то картинки или стишка в интернете — не означает, что его можно использовать свободно, без чьего-либо согласия и без выплаты вознаграждения , — заметил собеседник «Известий».

Фото: Global Look Press/Ingram Images

— Верховный суд РФ подтвердил этот тезис в майском обзоре практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности.

Исполнительный директор Российского авторского общества Алексей Карелов отмечает, что пока никакой практики выплат за использование «сиротских» произведений нет, а их использование остается просто незаконным.

— Как раз для того, чтобы «орфанные» произведения были зарегистрированы, каталогизированы и доступны индустрии, и был принят закон, — сказал он «Известиям». — Проблема «сиротских» произведений стоит не только в музыке: дизайнеры вынуждены на свой страх и риск обращаться к мотивам советской орнаменталистики; исследователи и просветители не могут на легальных основаниях включить в видеоролик съемку, автор которой неизвестен; «сиротские» произведения есть и в литературе, и в фото- и в изобразительном искусстве.

Как предлагается урегулировать вопрос

Законопроект предлагает выдавать человеку «неисключительную возмездную лицензию» на «сиротское» произведение. На это будет уполномочена организация по коллективному управлению правами (ОКУП), прошедшая государственную аккредитацию.

Получив заявление на использование «сиротского» произведения, ОКУП должна удостовериться, что автор действительно неизвестен, а заявитель предпринял все меры по установлению и поиску правообладателя. После этого будет размещено объявление о поиске автора на сайте ОКУП, и только спустя 30 рабочих дней, если правообладатель так и не появится, сведения о произведении вносятся в реестр, рассчитывается размер вознаграждения за использование произведения, а с заявителем заключается лицензионный договор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вознаграждение будут переводить на номинальный счет — там деньги, причитающиеся неизвестным правообладателям, сохранят до тех пор, пока авторы не найдутся.

Банки, в которых открыт номинальный счет, смогут с определенными ограничениями использовать временно не востребованные средства , но обязаны по требованию правообладателя перечислить вознаграждение с процентами в течение месяца.

Владимир Куранов добавляет, что даже после вступления закона в силу (через 90 дней после опубликования) в полной мере он работать еще не начнет: сначала в правительстве должны разработать и утвердить расценки, в Минкульте — форму заявления.

Споры вокруг законопроекта

Предложенный законопроект вызвал серьезные опасения со стороны представителей разных индустрий искусства.

— Опасения касаются возможного принудительного лицензирования западного контента, признания «сиротскими» произведений, написанных под псевдонимами или анонимно, легализации пиратства , — сказала «Известиям» старший юрист Nevsky IP Law, патентный поверенный Анна Величко. — Может снизиться спрос на услуги российских иллюстраторов, художников и других представителей творческих профессий из-за того, что упростится доступ к зарубежному контенту.

Российский книжный союз направлял официальное письмо депутату Госдумы Павлу Крашенинникову в связи с опасениями, что «бесхозяйными» могут признать книги авторов, пишущих под псевдонимами или анонимно . Предлагалось наделять статусом «сиротского» только произведения, обнародованные больше 30 лет назад. Анна Величко также указывает, что в иностранной практике, как правило, есть оговорка, что произведения могут быть признаны «сиротскими» , только если они изданы или обнародованы до 1 января 2001 года.

Фото: Global Look Press/dpa/Frank Rumpenhorst

Однако далее обсуждать закон, который уже принят в третьем чтении, нецелесообразно, заявили «Известиям» в пресс-службе Российского книжного союза.

— Можно лишь выразить сожаление, что наши предложения и поправки не были учтены при подготовке документа ко второму чтению, — отметили в РКС.

В Союзе подчеркнули, что «опасность дестабилизации работы отрасли, безусловно, есть», но сейчас важно «выявление наиболее острых рисков и попытка их минимизации на этапе подготовки подзаконных документов, которые будут регулировать правоприменительную практику». В РКС подчеркнули, что находятся в диалоге с законодателями и рассчитывают на компромиссные решения.

«Известия» также направили запросы в профессиональные объединения художников, кинематографистов, производителей аудиовизуального контента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— Механизм видится достаточно громоздким, но это первый шаг к легальному обращению «сиротских» произведений, что значимо уже само по себе , — сказал Владимир Куранов. — Он дает возможность использовать «сиротские» произведения без риска привлечения к юридической ответственности

Директор Института социальных теорий, экологии и искусства, юрист-международник Вадим Петров также указывает на положительные аспекты законопроекта — прежде всего, в области защиты прав потенциальных правообладателей и в части упрощения их доступа для использования в образовательных и культурных целях. При этом сами процедуры он называет достаточно сложными, а необходимость финансовых затрат — возможным барьером для использования «сиротских» произведений. По его словам, также возможен риск злоупотребления со стороны недобросовестных лиц, которые могут заявлять права на такие произведения без достаточных оснований.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Законопроект фактически создает новый состав правонарушения — незаконное присвоение авторского права, — но не предусматривает механизмов обнаружения и предотвращения мошеннической деятельности, — соглашается преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Он полагает, что закон вообще может быть неисполнимым, так как «нет возможности взыскивать через суд денежные средства с каждого пользователя интернета, опубликовавшего мем или смешную картинку, которые, согласно ст. 1259 ГК РФ, являются объектами авторского права».

Тем не менее партнер практики «Интеллектуальная собственность» BKMP legal Лысенко Лариса полагает, что ясности и прозрачности при использовании произведений заинтересованными заявителями появится больше.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Она добавляет, что у интернет-произведений (мемов, «стишков-порошков» и т.д.) чаще всего есть автор, поэтому их публикация и сейчас подпадает под законодательство об авторском праве.

Алексей Карелов из РАО подчеркивает, что благодаря новому закону «телеканалы, радиостанции, организаторы концертов, продюсеры и музыканты получат доступ к огромному массиву материала, составляющего наше культурно-историческое наследие».

— Бизнес сможет вдохнуть новую жизнь в забытые мелодии, а аудитория — прикоснуться к, казалось бы, утраченным ценностям, — заявил он. — При этом права авторов будут полностью соблюдены, и, как только правообладатели выйдут на связь, любым способом заявят о себе, они смогут получить всё собранное вознаграждение и дальше решать самостоятельно, оставаться ли в РАО, передать права кому-то еще или управлять ими самостоятельно. К слову, РАО умеет искать авторов. И, скорее всего, умеет лучше всех.