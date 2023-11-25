Автор неизвестен: кому принадлежат права на созданное ИИ произведение

Представители многих творческих специальностей регулярно прибегают к искусственному интеллекту (ИИ). Согласно исследованию онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education и образовательной платформы Moscow Digital School, входящих в Ultimate Education, больше трети дизайнеров не осведомлены о юридических рисках применения искусственного интеллекта. При этом четверть (22,6%) опрошенных даже не интересовалась этим вопросом. Кому принадлежит сгенерированное произведение — разбирались «Известия».

Риски применения ИИ

В настоящее время искусственный интеллект прочно входит во все сферы жизни — дизайн и прочие творческие направления не являются исключением. Напротив, именно эти отрасли наиболее активно обращаются к нейросетям в своей рутинной работе. Однако с результатом творения могут возникнуть трудности. Среди рисков можно выделить прежде всего вопросы конфиденциальности и авторского права, рассказала директор Академии современной юриспруденции и член Ассоциации юристов России Елена Гринь.

Согласно исследованию Bang Bang Education, на данный момент 41,9% опрошенных дизайнеров России используют в своей работе технологии искусственного интеллекта несколько раз в месяц, 29% — несколько раз в год, и только 6,5% делают это каждый день. Из тех, кто применяет ИИ в своих проектах, 35,5% используют его для генерации идей, 22,6% прибегают к нему для усовершенствования эскизов, 9,7% используют ИИ для автоматического рендеринга. Также ряд дизайнеров обращаются к искусственному интеллекту для анализа трендов, поиска референсов и обработки аудио.

Фото: Getty Images/Pekic

Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников рассказал «Известиям», что с практической точки зрения главным риском для дизайнеров можно назвать то, что созданное с помощью нейросети произведение будет признано производным от чужой работы. Если в результат генерации попала значительная часть чужого произведения, то это может быть признано воспроизведением (копированием). По российскому закону создание производного произведения и тем более копирование требуют согласия правообладателя первоначального произведения . Поэтому, используя нейросеть в работе, нужно не забывать проверять результат на предмет его сходства и производности по отношению к чужим произведениям.

— Вторым риском можно назвать отсутствие правовой охраны у объекта, который сделан с помощью нейросети без творческого вклада того, кто ее использует . Однако этот риск в российской юрисдикции можно считать минимальным, поскольку доказать отсутствие творческого вклада должен тот, кто его оспаривает, и сделать это крайне проблематично, — считает Ситников.

Абсолютное большинство дизайнеров России (83,9%) никогда не обращались к юристам за консультацией по правовым вопросам, возникающим в их работе, 9,7% делают это, когда возникают сложные проблемы, 3,2% прибегают к консультации только в крайних случаях. Регулярно к юристам за помощью обращаются лишь 3,2% респондентов.

— Мы с командой давно работаем с нейросетями, которые генерируют изображения, и вопрос авторских прав для нас важен, — рассказал «Известиям» арт-директор iConText Group Рустам Бродников. — Мы консультировались с юристами, но пока, на данном этапе, так и не получили четкой инструкции. Поэтому выработали свою собственную стратегию — всегда внимательно читать лицензионное соглашение нейросети, с которой работаем.

Фото: Global Look Press/Frank Hoermann /SVEN SIMON

Кроме авторского права, в использовании нейросетей есть риск утечки данных, подчеркнул руководитель продукта факультета программирования университета «Синергия» Николай Щербатенко. Например, все данные, вводимые в ChatGPT, становятся частью базы знаний ИИ, что грозит потерей конфиденциальной информации. В апреле этого года стало известно, что чат-бот оказался причиной утечки корпоративных данных компании Samsung. Один из инженеров ввел в строку исходный код, который касался полупроводникового оборудования. В другом случае утечка произошла в тот момент, когда специалист компании при помощи ChatGPT решил создать протокол встречи. В обоих примерах скрытая информация от Samsung стала частью базы знаний искусственного интеллекта.

Привлечение к ответственности

Адвокат и основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online Ильдар Мухаметзянов рассказал, что самый яркий случай привлечения к ответственности дизайнера ввиду применения ИИ произошел при создании комикса Zarya of the Dawn, сгенерированного с помощью Midjourney. Первоначально он действительно получил авторский знак. Но через несколько месяцев права отозвали, так как по законам США создателем произведений, защищенных авторским правом, может быть только человек. Проблема в том, что изображения для комикса сгенерировала нейросеть, а значит, конечное произведение нельзя считать продуктом, созданным на 100% человеком.

В Китае в 2018 году компания Tencent разработала нейросеть Dreamwriter, которая создавала аналитические статьи и отчеты. Их публиковали на сайте Tencent с пометкой «Автоматически сгенерировано роботом Dreamwriter компании Tencent». Другая компания, Shanghai Yingxun Technology, скопировала одну из статей, созданных Dreamwriter, без разрешения разработчика. В организации решили, что если текст полностью написан роботом, то авторские права на контент нарушить нельзя. Однако китайский суд встал на сторону создателя нейросети. Это один из первых случаев в мире, когда разработчик ИИ получил авторские права на произведение, созданное нейросетью.

Фото: Getty Images/Visual China Group

— Самые популярные нейросети, такие как Midjourney или Dalle, не ограничивают коммерческое использование сгенерированных картинок и дизайнов. Однако пользователям в любом случае следует ознакомиться с условиями применения отдельных платформ ИИ, чтобы понять их политику в отношении коммерческого использования, — рассказал руководитель отдела разработки игр и приложений Dobro Games Сергей Снегирев.

В октябре этого года стало известно, что художники потерпели неудачу в борьбе за авторские права с фирмами, занимающимися генеративным искусственным интеллектом, после того как коллективный иск против нескольких фирм был отклонен судьей США со ссылкой на отсутствие доказательств. Впервые иск был подан в середине января. Утверждалось, что модель искусственного интеллекта компании Stability AI под названием Stable Diffusion без разрешения скопировала миллиарды изображений, защищенных авторским правом, в том числе изображений художников, для обучения программного обеспечения.

Претензии некоторых участников иска по нарушению авторских прав были отклонены, поскольку их изображения не были зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав, что необходимо для подачи иска о нарушении авторских прав.

— Сейчас начинают разграничивать те работы, которые созданы с использованием ИИ, и те, что сгенерированы полностью без участия человека. Этот принцип уже описан в Резолюции Европарламента о правах интеллектуальной собственности для разработки ИИ. Эксперты рассуждают, что можно сделать, но пока действуют крайне осторожно, даже если в их власти что-то изменить. Законодательство пока не поспевает за стремительно развивающейся нишей нейросетей, — рассказал Мухаметзянов.

Фото: Getty Images/Anadolu/Contributor

Регуляция использования

Само по себе использование нейросетей и ИИ в работе дизайнера не запрещено законом, подчеркнул юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР», эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Игорь Чувствинов. На данный момент большинство стран только встали на путь формирования законодательства, регулирующего сферу деятельности человека и машины. Поэтому формально использование ИИ в работе дизайнеров на сегодняшний день сопряжено скорее с рисками того, что актуальное законодательство, написанное десятилетия назад, когда когнитивные технологии не были так развиты, может не в полной мере учитывать особенности работы ИИ и ее специфику. Это, в свою очередь, вызывает определенные риски, связанные с возможностью дизайнеров и прочих авторов защитить свои права на некий творческий результат, созданный с помощью нейросети.

В 2019 году Верховный суд РФ постановил, что творческий характер создания произведения не зависит от того, сделано произведение автором собственноручно или с использованием технических средств. Вместе с тем результаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности человека (например, фото- и видеосъемка работающей в автоматическом режиме камерой видеонаблюдения, применяемой для фиксации административных правонарушений), объектами авторского права не являются.

Фото: Getty Images/Anadolu/Contributor

— То есть о том, как потенциально может применяться действующее законодательство, можно предполагать из толкования норм Верховного суда. Если дизайнер загрузил некий запрос в MidJourney и затем использовал предоставленный ему эскиз без каких-либо доработок в чистом виде, здесь налицо неохраняемый объект и в защите прав дизайнеру должны отказать. Если же указанный эскиз существенно был переработан дизайнером, такой результат скорее можно считать творческим, но созданным с использованием технических средств. Потенциально можно получить защиту прав на него, — рассказал Чувствинов.