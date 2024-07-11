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ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центральный банк (ЦБ) России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, теперь таких критериев шесть. Как отметили в четверг, 11 июля, в пресс-службе регулятора, приказ ЦБ с обновлениями вступит в силу 25 июля 2024 года.

В публикации напомнили, что ранее ЦБ определил три признака подозрительных операций, которые финансовые организации должны учитывать при совершении переводов. Они должны приостанавливать переводы на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы ЦБ о мошеннических счетах. Кроме того, важно не допускать нетипичные для клиента переводы, а также попытки совершить операцию с устройства, которое ранее использовалось мошенником.

В ЦБ уточнили, что первый новый критерий заключается в том, что банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции.

«Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам <…> В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела», — уточнили в регуляторе.

Согласно третьему новому признаку, финорганизации обяжут учитывать данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о мошенничестве.

«Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих SMS-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах», — объяснили в пресс-службе.

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Ранее, 3 июля, сообщалось, что в России с 25 июля заработает механизм, который предусматривает возмещение украденных мошенниками денег, если антифрод-системы банка некачественно сработали и допустили перевод злоумышленникам. Финансовая организация обязана возместить средства в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего.

Документ также предусматривает двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. О сомнительной операции необходимо уведомить клиента.

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