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CNN заявил о новом этапе в отношениях России и Индии за счет ядерных проектов

CNN: ядерные проекты открыли новый этап в отношениях России и Индии
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Проекты по строительству Россией атомной электростанции (АЭС) в Индии ознаменовали собой новый этап в отношениях между странами. Об этом 9 июля заявил телеканал CNN.

Страны ведут активные переговоры о строительстве в Индии шести новых мощных атомных реакторов, а также малых АЭС нового поколения. По мнению журналистов, в своем сотрудничестве Москва и Нью-Дели делают ставку на ядерную энергетику, а также на традиционные природные источники энергии, такие как нефть и газ.

Как отметила старший научный сотрудник Инициативы по трансатлантической безопасности НАТО (TSI) Элизабет Бро, у РФ богатые природные ресурсы и обширные знания ядерной энергетики, восходящие к советским временам.

«Очевидно, в Кремле считают, что это хорошая идея, и некоторые страны стремятся расширить собственное производство ядерной энергии. Как в случае с экспортом нефти, Индия ― одна из таких стран», ― указала Бро.

Долгосрочные отношения двух стран, считают авторы публикации, будут связаны не только с длительным строительством электростанций, но и с регулярным обслуживанием АЭС специалистами «Росатома». Кроме того, индийские станции, вероятно, будут заправляться российским ураном.

«Складывается ощущение, что этот альянс продержится долго. Углубление ядерного сотрудничества <...> свяжет страны на десятилетия вперед», — говорится в материале.

Ранее, 9 июля, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели официальные переговоры в Кремле. Позже индийский премьер назвал их продуктивными и заявил, что в ходе них обсуждались пути диверсификации индийско-российского сотрудничества в таких сферах, как торговля, безопасность, сельское хозяйство, технологии и инновации. Путин, в свою очередь, отметил, что отношения РФ и Индии носят характер привилегированного стратегического партнерства.

Неофициальная встреча Моди и Путина состоялась накануне, 8 июля, в Ново-Огарево. В ходе нее российский лидер поздравил премьера с избранием на должность и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Глава индийского правительства, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за слова и подчеркнул, что «побывать у друга» — большая редкость.

В МИД Индии 10 июля рассказали, что визит Моди в Россию был чрезвычайно успешным.

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