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В МИД Индии назвали визит Моди в Россию чрезвычайно успешным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Визит премьера-министра Индии Нарендры Моди в Россию был чрезвычайно успешным. Об этом 10 июля заявил первый замглавы МИД страны Винай Кватра в ходе брифинга в Вене, посвященному проходящей сейчас поездке главы индийского кабмина в Австрию.

«Визит [Моди] был чрезвычайно успешен, обсуждения лидеров превысили запланированное на них время», — сказал Кватра.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, были ли в ходе пребывания премьер-министра Индии в Москве якобы какие-либо разногласия по программе. На такое предположение Кватра выразил недоумение и удивление.

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Ранее, 9 июля, в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди. Во время беседы премьер-министр Индии сообщил о готовности всячески содействовать для установления мира на Украине. Он также выразил уверенность в том, что к этому можно прийти только через диалог.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких разногласий между политиками не было.

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