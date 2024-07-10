В МИД Индии назвали визит Моди в Россию чрезвычайно успешным

Визит премьера-министра Индии Нарендры Моди в Россию был чрезвычайно успешным. Об этом 10 июля заявил первый замглавы МИД страны Винай Кватра в ходе брифинга в Вене, посвященному проходящей сейчас поездке главы индийского кабмина в Австрию.

«Визит [Моди] был чрезвычайно успешен, обсуждения лидеров превысили запланированное на них время», — сказал Кватра.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, были ли в ходе пребывания премьер-министра Индии в Москве якобы какие-либо разногласия по программе. На такое предположение Кватра выразил недоумение и удивление.

Ранее, 9 июля, в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди. Во время беседы премьер-министр Индии сообщил о готовности всячески содействовать для установления мира на Украине. Он также выразил уверенность в том, что к этому можно прийти только через диалог.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких разногласий между политиками не было.