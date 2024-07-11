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NASA и Boeing заявили о возвращении Starliner до середины августа

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Фото: REUTERS/Steve Nesius
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NASA и компания Boeing в четверг, 11 июля, заявили, что рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю космического корабля Starliner, застрявшего на орбите из-за технических неполадок, сообщает The Guardian.

В данный момент Starliner пристыкован к Международной космической станции (МКС).

«Пересменка экипажа 8 и экипажа 9 в середине августа — это своего рода крайний срок, когда мы сможем вернуть [астронавтов Starliner] Бутча [Уилмора] и Суни [Уильямс]. <…> Некоторые данные оптимистично указывают на то, что это может произойти к концу июля», — заявил журналистам руководитель программы полетов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич.

Он добавил, что, согласно предварительным расчетам, заряда батарей космического корабля должно хватить до этого времени.

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14 июня сообщалось, что космический корабль Starliner, который доставил двух астронавтов NASA на МКС, не смог отстыковаться после того, как на нем было обнаружено несколько неисправностей. Кроме утечек гелия во время полета Starliner отказали четыре двигателя. Эксперты заявили, что NASA, возможно, потребуется начать спасательную операцию, а это станет еще одним ударом для компании Boeing, которая сталкивается с целым рядом проблем, связанных с ее коммерческими самолетами.

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