Реклама
Прямой эфир
Общество
В Энергодаре при обстреле ВСУ пострадало здание водозабора
Туризм
В АТА поддержали введение в России туристического налога
Общество
Глава пермского города Оса опроверг сообщения о его участии в свингер-клубе
Экономика
Аналитик усомнился в «щедром» курсе обмена на реальные токены Hamster Coin
Общество
Силуанов назвал целью введения семейной налоговой выплаты улучшение качества жизни
Мир
ЕС намерен перевести первый транш Киеву за счет активов РФ в течение пары недель
Мир
В Белом доме заявили о беспокойстве НАТО из-за сотрудничества между РФ и КНДР
Армия
МиГ-31 не допустил нарушения российской границы самолетом ВВС Норвегии
Мир
Украина отказала во въезде депутату бундестага от Левой партии Пелльману
Общество
В Москве суд вынес приговор подростку за поджог ровесника
Мир
Польша прекратила пропуск грузовиков через КПП «Кукурыки» на границе с Белоруссией
Политика
В Госдуме заявили, что США никогда не держат своих обещаний
Общество
Глава Мурманской области заявил о принимаемых для безопасности региона мерах
Общество
ГД приняла в I чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов
Армия
Песков рассказал о работе ВС РФ над обеспечением безопасности Белгорода
Мир
НАТО передаст Украине минимум €40 млрд в 2025 году
Авто
ГД приняла в I чтении законопроект об ужесточении наказания за сокрытие номеров
Сюжет:

Силуанов назвал целью введения семейной налоговой выплаты улучшение качества жизни

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семейная налоговая выплата является дополнительной мерой, которая направлена на улучшение качества жизни. Об этом 10 июля заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Он пояснил, что выплата предусматривает возврат части подоходного налога.

«Причем делается это с учетом нуждаемости, с учетом оценки потребности семей с детьми в помощи государства. Это еще одна дополнительная выплата, которая направлена на то, чтобы семьи с детьми жили лучше», — сказал Силуанов.

Закон предусматривает выплату семьям в размере 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для получения выплаты среднедушевой доход семьи не должен быть выше полутора прожиточных минимумов. Необходимо также, чтобы в предыдущем году с доходов семьи был уплачен НДФЛ. Для получения выплаты нужно направить заявление о ее назначении в территориальный орган Социального фонда РФ. Этот закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее в этот день закон о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми одобрили в Совете Федерации.

Семерым поправки: многодетные семьи России получат равные льготы по всей стране
Владимир Путин рассказал о главной опоре государства, продлении мер поддержки и знакомстве с Пеле

До этого, 8 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что семейные налоговые выплаты должны стоять на первом месте среди остальных вычетов. В пресс-службе Минтруда также сообщили, что семейную налоговую выплату смогут получить около 4 млн семей.

Президент России Владимир Путин в тот же день во время встречи с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» попросил правительство и Госдуму РФ принять решение о налоговых вычетах и выплатах для семей. Глава государства указал, что программа специальных выплат создана для того, чтобы многодетные семьи не переплачивали за ипотеку более 6%, разница между этой долей и 13% НДФЛ должна возвращаться.

До этого, 12 июня, Путин подписал закон, согласно которому выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки будут продлены на семь лет, до 31 декабря 2030 года. Семьи с тремя и более детьми будут получать 450 тыс. рублей в виде помощи на погашение жилищного кредита.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024