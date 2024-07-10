Силуанов назвал целью введения семейной налоговой выплаты улучшение качества жизни

Семейная налоговая выплата является дополнительной мерой, которая направлена на улучшение качества жизни. Об этом 10 июля заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Он пояснил, что выплата предусматривает возврат части подоходного налога.

«Причем делается это с учетом нуждаемости, с учетом оценки потребности семей с детьми в помощи государства. Это еще одна дополнительная выплата, которая направлена на то, чтобы семьи с детьми жили лучше», — сказал Силуанов.

Закон предусматривает выплату семьям в размере 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для получения выплаты среднедушевой доход семьи не должен быть выше полутора прожиточных минимумов. Необходимо также, чтобы в предыдущем году с доходов семьи был уплачен НДФЛ. Для получения выплаты нужно направить заявление о ее назначении в территориальный орган Социального фонда РФ. Этот закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее в этот день закон о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми одобрили в Совете Федерации.

До этого, 8 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что семейные налоговые выплаты должны стоять на первом месте среди остальных вычетов. В пресс-службе Минтруда также сообщили, что семейную налоговую выплату смогут получить около 4 млн семей.

Президент России Владимир Путин в тот же день во время встречи с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» попросил правительство и Госдуму РФ принять решение о налоговых вычетах и выплатах для семей. Глава государства указал, что программа специальных выплат создана для того, чтобы многодетные семьи не переплачивали за ипотеку более 6%, разница между этой долей и 13% НДФЛ должна возвращаться.

До этого, 12 июня, Путин подписал закон, согласно которому выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки будут продлены на семь лет, до 31 декабря 2030 года. Семьи с тремя и более детьми будут получать 450 тыс. рублей в виде помощи на погашение жилищного кредита.