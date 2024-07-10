Совфед одобрил закон о ежегодной выплате семьям с детьми

Совет Федерации одобрил закон о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми. Заседание состоялось 10 июля.

Закон предусматривает выплату семьям в размере 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее в этот день Госдума приняла такой закон во II чтении. В нем уточняется, что для получения выплаты среднедушевой доход семьи не должен быть выше полутора прожиточных минимумов. Необходимо также, чтобы в предыдущем году с доходов семьи был уплачен НДФЛ. Для получения выплаты нужно направить заявление о ее назначении в территориальный орган Социального фонда РФ. Этот закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Накануне, 8 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что семейные налоговые выплаты должны стоять на первом месте среди остальных вычетов. В пресс-службе Минтруда также сообщили, что семейную налоговую выплату смогут получить около 4 млн семей.

Президент России Владимир Путин в тот же день во время встречи с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» попросил правительство и Госдуму РФ принять решение о налоговых вычетах и выплатах для семей. Глава государства указал, что программа специальных выплат создана для того, чтобы многодетные семьи не переплачивали за ипотеку более 6%, разница между этой долей и 13% НДФЛ должна возвращаться.

До этого, 12 июня, Путин подписал закон, согласно которому выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки будут продлены на семь лет, до 31 декабря 2030 года. Семьи с тремя и более детьми будут получать 450 тыс. рублей в виде помощи на погашение жилищного кредита.