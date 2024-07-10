ГД приняла закон о выплате работающим семьям с двумя и более детьми

Государственная дума (ГД) приняла законопроект о ежегодной семейной выплате работающим родителям РФ, имеющим двух и более детей. Заседание состоялось в среду, 10 июля.

Законопроект предусматривает, что данную выплату могут получить родители (усыновители опекуны и попечители), имеющие двух и более детей, которые являются гражданами РФ, постоянно проживают в стране и выступают ее налоговыми резидентами.

Уточняется, что среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Также необходимо, чтобы с их доходов был уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в предшествующем году.

Таким образом, семья получит разницу между 13 и 6% отчисления по итогам года. Этот механизм напоминает кешбэк или тринадцатую зарплату.

Граждане могут подать заявление о назначении выплаты в территориальный орган Социального фонда РФ с 1 июня до 1 октября того года, который следует за последней уплатой НДФ. Это предоставляет достаточно времени для подготовки и подачи необходимых документов.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.

Законопроект был принят Госдумой во втором чтении 9 июля.

Ранее, 8 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что семейные налоговые выплаты должны стоять на первом месте среди других вычетов. Планируется, что семейная налоговая выплата охватит порядка 4 млн семей.

В тот же день во время встречи с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» к президенту РФ Владимиру Путину обратилась семья Большаковых. Они отметили, что для многодетных семей было бы большим подспорьем, если бы они могли возвращать не только ту часть налогов, которую они выплатили, а полностью то, что полагается по налоговому вычету. Тогда глава государства обратился к правительству и Госдуме с просьбой принять решение о налоговых вычетах для многодетных семей.