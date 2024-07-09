Реклама
Прямой эфир
Общество
Источник сообщил о нахождении у задержанного ректора БФУ 700 тыс. рублей наличными
Политика
ГД приняла во II чтении проект о выплате работающим родителям с двумя и более детьми
Происшествия
В Краснодаре на площади 1,2 тыс. кв. м загорелись ангары
Мир
Прокуратура Парижа расследует дело против Марин Ле Пен
Общество
Мишустин назвал огромными прогнозируемые потребности рынка труда
Общество
Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте журналиста Колезева
Авто
За прошедшие сутки в России произошло 283 ДТП
Общество
На ЗАЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ
Армия
ВС РФ нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командования ВСУ
Общество
МВД Дагестана сообщило о заключении 140 человек после беспорядков в Махачкале
Мир
СМИ предрекли раскол в НАТО из-за провала стратегии на Украине
Мир
Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки
Экономика
Россия предложила Индии сотрудничество по возведению малых тропических АЭС
Мир
Швейцария ввела запрет на рекламу «Известий» и еще трех изданий
Экономика
Сезонные ягоды в России подорожали на 8-16%
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
Наука и техника
Борисов сообщил о плане начать в РФ конвейерную сборку спутников в 2026 году
Сюжет:

ГД приняла во II чтении проект о выплате работающим родителям с двумя и более детьми

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная дума (ГД) приняла во II чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей. Заседание состоялось во вторник, 9 июля.

Законопроект предусматривает, что такую выплату могут получить работающие родители (усыновители опекуны и попечители) двух и более детей, которые являются гражданами РФ, постоянно проживают в стране и являются ее налоговыми резидентами.

При этом, среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Он будет рассчитываться исходя из суммы доходов, с которых уплачен НДФЛ, а также других доходов, полученных всеми членами семьи за налоговый период, «путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 12 месяцев на число членов семьи».

Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Размер выплаты будет рассчитываться как разница между суммой расчетного исчисленного НДФЛ с доходов заявителя, полученных в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты, и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.

Заявление можно будет подать с 1 июня по 1 октября того года, который следует за последней уплатой НДФ.

В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.

Семерым поправки: многодетные семьи России получат равные льготы по всей стране
Владимир Путин рассказал о главной опоре государства, продлении мер поддержки и знакомстве с Пеле

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 20 июня.

Ранее 8 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что семейные налоговые выплаты должны стоять на первом месте среди других вычетов. Планируется, что семейная налоговая выплата охватит порядка 4 млн семей.

В тот же день во время встречи с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» к главе государства обратилась семья Большаковых. Они отметили, что для многодетных семей было бы большим подспорьем, если бы они могли возвращать не только ту часть налогов, которую они выплатили, а полностью, что полагается по налоговому вычету. Тогда Путин обратился к правительству и Госдуме с просьбой принять решение о налоговых вычетах для многодетных семей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024