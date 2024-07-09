ГД приняла во II чтении проект о выплате работающим родителям с двумя и более детьми

Государственная дума (ГД) приняла во II чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей. Заседание состоялось во вторник, 9 июля.

Законопроект предусматривает, что такую выплату могут получить работающие родители (усыновители опекуны и попечители) двух и более детей, которые являются гражданами РФ, постоянно проживают в стране и являются ее налоговыми резидентами.

При этом, среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Он будет рассчитываться исходя из суммы доходов, с которых уплачен НДФЛ, а также других доходов, полученных всеми членами семьи за налоговый период, «путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 12 месяцев на число членов семьи».

Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Размер выплаты будет рассчитываться как разница между суммой расчетного исчисленного НДФЛ с доходов заявителя, полученных в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты, и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.

Заявление можно будет подать с 1 июня по 1 октября того года, который следует за последней уплатой НДФ.

В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 20 июня.

Ранее 8 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что семейные налоговые выплаты должны стоять на первом месте среди других вычетов. Планируется, что семейная налоговая выплата охватит порядка 4 млн семей.

В тот же день во время встречи с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» к главе государства обратилась семья Большаковых. Они отметили, что для многодетных семей было бы большим подспорьем, если бы они могли возвращать не только ту часть налогов, которую они выплатили, а полностью, что полагается по налоговому вычету. Тогда Путин обратился к правительству и Госдуме с просьбой принять решение о налоговых вычетах для многодетных семей.