Реклама
Прямой эфир
Спорт
КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на проведение чемпионата России
Наука и техника
На космодроме Куру во Французской Гвиане состоялся первый запуск ракеты Ariane 6
Мир
Тело пропавшего альпиниста найдено спустя 22 года в Перу
Мир
В Белом доме заверили в способности Байдена отработать второй президентский срок
Мир
Глава МО Литвы объяснил усиление присутствие НАТО в странах Балтии
Спорт
Ямаль побил рекорд Пеле и стал самым молодым автором гола в истории Евро
Мир
НАТО передаст ВСУ больше 10 тыс. женских бронежилетов
Общество
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Мир
Подполковник Расмуссен назвал план Зеленского по вступлению в НАТО бредовым и нереальным
Армия
ВС РФ ударили авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в Харьковской области
Общество
Ведущие свадеб рассказали о самых неудачных свадьбах в своей карьере
Общество
В разбитой лаборатории ВСУ под Авдеевкой остались свидетельства приготовления химвеществ
Политика
Москва назвала санкции против СМИ РФ в Черногории враждебным актом цензуры
Мир
Премьер-министр Словакии Фицо заявил в соцсети о своем возвращении после покушения
Мир
Американский профессор назвал заявления о вступлении Украины в НАТО неадекватными
Мир
Херш указал на несоответствие Байдена роли президента США
Мир
В постпредстве РФ указали на отсутствие «протокольной вежливости» у Украины в ООН

Нидерланды планируют предоставить 18 истребителей F-16 для учебного центра в Румынии

0
Фото: REUTERS/George Calin
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нидерланды предоставят 18 истребителей F-16 для учебного центра в Румынии до конца 2025 года. Об этом 9 июля написал министр обороны страны Рубен Брекельманс в сети X (бывш. Twitter).

Брекельманс сообщил, что по результатам встречи с представителями американского авиастроителя Lockheed Martin было решено создать европейский учебный центр по управлению истребителей, который будет располагаться в Румынии. В связи с этим глава оборонного ведомства заявил, что Королевство Нидерландов готова передать центру 18 истребителей.

«Нидерланды предоставят для этих учений 18 истребителей F-16 до конца 2025 года», — сообщил он.

Пальцем в небо: к чему приведет передача Украине истребителей F-16
Первую партию самолетов Киев может получить до Нового года

Накануне глава минобороны Брекельманс и министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп приехали на Украину с официальным визитом. Министр обороны Нидерландов встретился со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. В ходе визита вновь обсуждались вопросы о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16.

До этого, 2 июля, бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна выдала разрешение на поставку 24 истребителей F-16 Украине.

В свою очередь российский посол в Нидерландах РФ Владимир Тарабрин, комментируя данное решение, назвал его необдуманным.

19 июня президент России Владимир Путин заявил, что поставки западными странами Украине высокоточных вооружений, в частности истребителей F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением взятых на себя Западом ограничений в рамках международных обязательств.

До этого, 18 июня, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что обучение пилотов управлению F-16 является очень долгим процессом, который может занимать от года и больше. Как объяснил, в свою очередь, военный эксперт, политолог Вадим Мингалев, Запад не может быстро подготовить для ВВС Украины квалифицированный обслуживающий персонал. Он также указал на отсутствие на Украине необходимой инфраструктуры для истребителей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024