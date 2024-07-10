Нидерланды планируют предоставить 18 истребителей F-16 для учебного центра в Румынии

Нидерланды предоставят 18 истребителей F-16 для учебного центра в Румынии до конца 2025 года. Об этом 9 июля написал министр обороны страны Рубен Брекельманс в сети X (бывш. Twitter).

Брекельманс сообщил, что по результатам встречи с представителями американского авиастроителя Lockheed Martin было решено создать европейский учебный центр по управлению истребителей, который будет располагаться в Румынии. В связи с этим глава оборонного ведомства заявил, что Королевство Нидерландов готова передать центру 18 истребителей.

«Нидерланды предоставят для этих учений 18 истребителей F-16 до конца 2025 года», — сообщил он.

Накануне глава минобороны Брекельманс и министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп приехали на Украину с официальным визитом. Министр обороны Нидерландов встретился со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. В ходе визита вновь обсуждались вопросы о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16.

До этого, 2 июля, бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна выдала разрешение на поставку 24 истребителей F-16 Украине.

В свою очередь российский посол в Нидерландах РФ Владимир Тарабрин, комментируя данное решение, назвал его необдуманным.

19 июня президент России Владимир Путин заявил, что поставки западными странами Украине высокоточных вооружений, в частности истребителей F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением взятых на себя Западом ограничений в рамках международных обязательств.

До этого, 18 июня, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что обучение пилотов управлению F-16 является очень долгим процессом, который может занимать от года и больше. Как объяснил, в свою очередь, военный эксперт, политолог Вадим Мингалев, Запад не может быстро подготовить для ВВС Украины квалифицированный обслуживающий персонал. Он также указал на отсутствие на Украине необходимой инфраструктуры для истребителей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.