Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на комментарий певицы Аллы Пугачевой об инциденте с детской больницей в Киеве. Свой пост дипломат опубликовала 9 июля в Telegram-канале.
Пугачева ранее опубликовала в соцсети сообщение о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — написала Захарова.
Ранее в этот день, комментируя слова Пугачевой, депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать певицу иноагентом и лишить ее имущества в России.
О том, что в больницу в Киеве попала украинская ракета, сообщили накануне в Минобороны РФ. Целями таких провокаций оборонное ведомство назвало обеспечение дальнейшего финансирования и продолжение боевых действий до последнего украинца.
В свою очередь Захарова заявила, что попадание ракеты западного ЗРК NASAMS по детской больнице в Киеве является подтвержденным фактом. Дипломат отметила, что Киев сразу принялся обвинять Москву.
Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что ВС РФ не наносят удары по гражданским целям на Украине, в Кремле исключили подобные инциденты.