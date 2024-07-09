В Госдуме предложили признать Пугачеву иноагентом и лишить ее имущества в России
Певицу Аллу Пугачеву следует признать иностранным агентом и лишить ее имущества в РФ за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина») 9 июля.
«В связи с этим, конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил РФ и работу на западную пропаганду», — сказал Журавлев в беседе с «РИА Новости».
Таким образом он отреагировал на пост артистки в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещен в РФ) о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве, опубликованный ранее в этот день.
О том, что в больницу в Киеве попала украинская ракета, сообщили накануне в Минобороны РФ. Целями таких провокаций оборонное ведомство назвало обеспечение дальнейшего финансирования и продолжение боевых действий до последнего украинца.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попадание ракеты западного ЗРК NASAMS по детской больнице в Киеве является подтвержденным фактом. Дипломат отметила, что Киев сразу принялся обвинять Москву.
Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что ВС РФ не наносят удары по гражданским целям на Украине, в Кремле исключили подобные инциденты.