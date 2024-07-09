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Сюжет:

Глава МО Литвы объяснил усиление присутствие НАТО в странах Балтии

Глава МО Касчюнас: НАТО усиливает присутствие в Балтии для сражений на границе
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Фото: Global Look Press/Lorenz Huter
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НАТО усиливает присутствие в странах Балтии, чтобы иметь возможность при необходимости вести бои на границе. Об этом 9 июля заявил глава министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

«Сейчас мы продвигаемся с планом обороны НАТО, с передовым присутствием [альянса], работаем над размещением большего количества войск, чтобы быть готовыми сражаться на границе, если понадобится. Но цель — сдерживание», — сказал Касчюнас на круглом столе, организованном изданиями Politico и Welt. Трансляция велась на странице Politico в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, страны Балтии в рамках плана обороны НАТО пытаются также «заполнить пробелы» в оснащении системами противовоздушной обороны (ПВО) дальнобойным оружием, для чего нужно больше оборонных расходов.

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В начале мая старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил в беседе с «Известиями», что страны Запада специально обостряют риски военного столкновения России и НАТО в Прибалтике. Он счел, что альянс увеличит интенсивность военных учений в регионе в дальнейшем.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия будет реагировать на враждебные действия со стороны Прибалтики. По ее словам, принятые Москвой шаги уже отразились на странах Балтии. Так, переориентация грузопотоков на северо-западные порты России негативно сказалась на бюджетных поступлениях государств.

Также в апреле стало известно, что министр обороны ФРГ Борис Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих 45-й бригады «Литва», назвав этот день великим и важным для бундесвера. Новая бригада будет официально введена в строй в начале 2025 года.

Запад регулярно разжигает истерию по поводу возможного «нападения» со стороны России, однако Москва неоднократно указывала, что не стремится воевать с западными странами. В частности, 28 марта президент РФ Владимир Путин назвал такие предположения бредом.

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