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Захарова пообещала ответ РФ на враждебные действия со стороны Прибалтики

Захарова: Россия отреагирует на действия Прибалтики ассиметричными шагами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россия будет реагировать на враждебные действия со стороны Прибалтики. Об этом 5 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего в экономической и транзитной сферах», — сообщила она «РИА Новости».

Представитель дипведомства отметила, что принятые Москвой шаги уже отразились на странах Балтии. В частности, переориентация грузопотоков на северо-западные порты России крайне негативно сказалась на бюджетных поступлениях государств.

Захарова отметила и растущую русофобию в Эстонии, Латвии и Литве. Она подчеркнула, что русский язык вытеснили почти во всех сферах жизни, включая образование. В этой связи Москва активно борется с «неофашистскими проявлениями».

Отвечая на вопрос о возможном разрыве дипломатических отношений, официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия всегда стремится сохранить каналы диалога, однако недружественные государства делают всё возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие.

«Прибалты особо преуспели на этом направлении», — приводит слова Захаровой «Газета.Ru».

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В апреле депутат сейма, глава Комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочению общества, экс-глава конституционного суда Латвии Гунарс Кутрис сообщил «Известиям» о намерении властей страны выслать 24 россиянина. Еще в январе Захарова заявила, что в России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии. Говоря об Эстонии, она отметила, что руководство берет пример с гитлеровцев в своей маниакальной русофобии.

12 марта МИД России запретил въезд в страну более 340 гражданам прибалтийских стран, среди них министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты. В ведомстве уточнили, что подобная мера является реакцией на враждебную политику государств Прибалтики в отношении России.

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