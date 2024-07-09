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Россия и Индия в ходе визита Моди подписали девять документов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Россия и Индия в ходе визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву подписали 9 документов. Об этом 9 июля сообщил первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.

«Помимо совместного заявления ежегодного саммита и совместного заявления по экономическому сотрудничеству, есть еще девять документов, в основном в экономическом пространстве», — заявил он. Трансляция выступления шла на канале ведомства в YouTube.

Также первый замминистра иностранных дел Индии добавил, что президент России Владимир Путин и Моди обсудили углубление контактов в энергетике и поставили цель достичь товарооборота между двумя странами в $100 млрд к 2030 году.

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Индийский премьер-министр прибыл в Россию накануне. Их с Путиным встреча тет-а-тет в неформальной обстановке шла три часа. 9 июля российский лидер подчеркнул, что отношения двух стран носят характер особого привилегированного стратегического партнерства. Также Путин наградил Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Оценивая переговоры политиков, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что они обсудили весь комплекс вопросов двусторонних отношений. В частности, речь шла о сотрудничестве в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), G20 и ООН. Также глава российского ведомства сообщил, что РФ по-прежнему поддерживает кандидатуру Индии на место постоянного члена Совбеза ООН.

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