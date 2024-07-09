Орешкин сообщил о целях РФ и Индии достичь товарооборота в $100 млрд к 2030 году
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров в Кремле установили цель достичь товарооборота между государствами в $100 млрд к 2030 году, заявил 9 июля помощник президента РФ Максим Орешкин.
«Установлена цель по товарообороту — $100 млрд в 2030 году», — отметил он в беседе с журналистами.
Орешкин обратил внимание, что динамика в торговле Индии и России очень хорошая.
Ранее во вторник российский лидер указал на стратегическое партнерство двух стран. Путин добавил, что в прошлом году товарооборот увеличился на 66%, а за I квартал текущего года прибавил еще 20%. По итогам I квартала 2024 года экспорт индийских товаров в Россию достиг $1,2 млрд.
Индийский премьер-министр прибыл в Москву накануне. Его визит продлится до 9 июля. На встрече в Ново-Огарево Путин поздравил Моди с избранием на должность премьера и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча тет-а-тет в неформальной обстановке шла три часа.