12 июля — День бортпроводника: кого и как поздравить с праздником

Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник отмечают бортпроводники гражданской авиации, более известные пассажирам как стюарды и стюардессы. Это одна из самых романтичных, но и непредсказуемых профессий — ведь в воздухе может случиться всякое. В 2024 году дата выпадает на пятницу. О том, как отмечают международный праздник и как поздравить с Днем бортпроводника, рассказывают «Известия».

Всемирный день бортпроводника – 2024: история праздника

Профессия бортпроводника имеет почти вековую историю. Считается, что она возникла в 1928 году в Германии. Тогда в связи с увеличением числа и дальности воздушных перевозок на борт самолета стали брать специального человека — стюарда. В его обязанности входило обеспечение сервиса во время полета: встреча пассажиров, помощь в размещении, инструктаж перед вылетом. Прежде этим занимался второй пилот самолета.

Со временем обязанности стюардов расширились. Сейчас во время рейса они следят за климатом в салоне, улаживают все вопросы, касающиеся полетов, обеспечивают пассажиров и экипаж едой и напитками. Как правило, все обязанности по кухне — от заказа продуктов до сервировки блюд — тоже выполняют бортпроводники.

Более того, сотрудники свободно говорят на одном или нескольких иностранных языках, умеют оказывать доврачебную помощь, знают, как правильно выбрать вино, пользоваться огнетушителем, скрутить дебошира или спастись от акулы. Помимо выполнения широкого круга обязанностей, они должны всегда хорошо выглядеть, сохранять спокойствие и быть приветливыми, ведь они — лицо авиакомпании.

И хотя праздник в их честь не утвержден официально, множество авиаперевозчиков по всему миру поздравляют своих бортпроводников в середине лета. Дата профессионального торжества фиксированная, поэтому поздравления стюарды и стюардессы получают в один день — 12 июля, а в России еще и 9 февраля, когда отмечается День работника гражданской авиации.

Всемирный день бортпроводника – 2024: традиции

Авиакомпании часто устраивают торжественные мероприятия с награждением лучших специалистов авиаотрасли. В средствах массовой информации появляются репортажи и публикации об истории и развитии гражданской авиации с поздравительными словами от первых лиц.

Нередко бортпроводников поздравляют пассажиры воздушных судов, которые находятся в салоне. По доброй традиции их чествуют громкими аплодисментами.

Всемирный день бортпроводника – 2024: как поздравить

В поздравительных речах часто отмечают самоотверженность, храбрость стюардов и преданность любимому делу. Пожелать виновникам торжества можно счастливых рейсов, радостных встреч, душевного тепла в небе и на земле.

В качестве подарка обычно выбирают атрибутику, связанную с профессией. Это могут быть модели самолетов, сувениры и предметы декора, дорожные и парфюмерные наборы. Также тех, кто много времени проводит над землей, порадуют вещи, связанные с домом: медальон с фото, уютный плед, кружка с семейной фотографией.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают Международный день гражданской авиации.